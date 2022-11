A sportág élvonalában első idényét töltő Nyírbátorra kulcsmérkőzés vár pénteken. Baksa Csaba csapata a sereghajtó, ELTE-BEAC gárdáját fogadja a bajnokság 10. fordulójában. A fővárosi gárda a Rubeola elleni döntetlen mellett nyolc mérkőzését is elveszítette. Legutóbb hétfőn a Haladástól kaptak alapos verést, a vas megyeiek tizenkettőt rámoltak be a kapujukba. Ami a házigazdákat illeti, Siska Gergőék az első fordulóban győztek, azóta zsinórban nyolc vereséget számlálnak. Az eddigi eredménytelenség okait átbeszélték, pár játékostól megváltak, valamint a jövőben Orosz Dániel másodedzőként segíti majd a szakmai munkát.

– Azzal tisztában voltunk már az elején, hogy csak akkor lehet esélyünk a bennmaradásra, ha közvetlen riválisainktól három pontot szerzünk, eddig azonban ez csak egyszer sikerült – kezdte érdeklődésünkre az együttes edzője, Baksa Csaba. – Számunkra ez egy kiemelten fontos mérkőzés, ennek megfelelően is készültünk rá. Kielemeztük ellenfelünk játékát és tudjuk, mit kell tennünk a győzelem érdekében.