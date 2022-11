Mindössze egyetlen bajnoki vereséget szenvedett az őszi idény folyamán a Nyíregyháza Spartacus női csapata. Az NB II. Keleti csoportjában szereplő nyírségiek, így a tabella második helyén telelnek.

– A nyár folyamán a távozók szempontjából nem volt túl nagy mozgás, bár az előző idény során ötvenkét gólt szerző Nagy Pannát elveszítettük, de talán nem is ez a jó kifejezés az ő távozására, hisz egy élvonalbeli klubnál, a DVTK színeiben folytatja a pályafutását, ami számunkra is pozitív dolog. Örömteli, hogy sikerült őt pótolnunk, Szerb Katalin és Víg Klaudia személyeiben két minőségi támadót igazoltunk, akik kilenc-kilenc góllal hálálták meg a bizalmat. Mellettük Urai Bianka többnyire az előkészítésekből vette ki a részét, de Németh Kamilla is kitett magáért. Velük és a fiataljainkkal, akik azért egy évvel idősebbek és tapasztaltabbak lettek, egy kivételével minden akadályt sikerrel vettünk – mondta el lapunk megkeresésére Benkő Balázs vezetőedző.

Bíznak a fiatalokban

A Nyíregyháza a lejátszott kilenc bajnoki mérkőzése során harminchét gólt szerzett, s mindössze ötöt kapott, a Budapest Honvédot 11-0-ra verte, és csak a már említett Soroksárral szemben volt kénytelen vereséggel a neve mellett elhagyni a játékteret.

– Csupán egyetlen mérkőzésen szenvedtünk vereséget, mégpedig a tavaly még az NB I.-ben pallérozódó Soroksár csapatától. Az idény előtt azt tűztük ki magunk elé célként, hogy a csapatjátékon keresztül fejlesszük az egyéneket, hisz rengeteg fiatal játékosunk van, s nem titok, hogy rájuk hosszú távon szeretnénk támaszkodni. Kiemelendő, hogy a tizenkilenc éven aluliak ugyancsak egy vereséggel a hátuk mögött lettek őszi bajnokok, míg az U16-osok szintén az élmezőnyben helyet foglalva várják a folytatást. Visszatérve a felnőtt csapatra, persze cél továbbra is a feljutás, ebben a rendszerben viszont csak a bajnoknak adatik ez meg. Ehhez a Soroksár csapatát kell legyőznünk, habár egyelőre ők még előrébb járnak, de ennek ellenére nem adjuk fel, szeretnénk a tavaszi visszavágó során megverni és ezzel megelőzni őket – zárta gondolatait a tréner.

Az utolsó forduló dönthet

A Magyar Kupában is jól szerepelt a csapat, a Debrecen és a Monor legyőzése után végül az első osztály bajnoki címvédője, a Ferencváros állította meg a őket a negyedik fordulóban. A lányok két hét levezetést követően pihenőre vonulnak, majd az egyéni szinten tartás után, január 9-én kezdik meg a közös felkészülést. A bajnokság március 18-án folytatódik, a szabolcsi egyesület elsőként Monoron lép pályára, míg a Soroksár elleni hazai rangadót május 20-án rendezik, így könnyen lehet, hogy majd csak az utolsó fordulóban dől el, hogy melyik csapat jut fel az NB I.-be.