Gresó Mátyás volt a Nyíregyháza Spartacus nyerő cseréje múlt vasárnap. A Budafok elleni bajnokin gyenge játékkal kezdett a találkozót hárommeccses vereségsorozattal váró Szpari, majd az 58. percben beállt a – születésnapját hat nappal a mérkőzés előtt ünneplő – 26 éves támadó, két percre rá megszerezte csapatának a vezetést, majd a 69. percben büntetőtőből is betalált. A bajnokit végül 3–0-ra nyerték meg a piros-kékek.

– A kispadról úgy láttuk, hogy nem nagyon működött a védekezésünk a középpályán – mondta el lapunknak Gresó Mátyás. – Az öltözőből kijőve már megoldották ezt a fiúk, ott már úgy vettük észre, hogy nálunk van a labda, és már inkább az ellenfél térfelén. Változott tehát a játék képe, amire szükség is volt, mert az első félidőben volt lehetősége a Budafoknak gólszerzésre, de a szerencse végre mellénk állt.

– Természetesen azzal a szándékkal álltam be, hogy segíteni szeretnék a csapatnak, három vereség után muszáj volt nyernünk – folytatta. – Géza bá’ mondta, hogy van harminc percem, támadjam a a kaput, érjek oda, történjen valami. Peki (Pekár László – a szerk.) szépen betört, gondoltam rá, hogy meg fog találni a labda, szerencsére be tudtam fejelni a kapus és a kapufa között. Később tizenegyeshez jutottunk. Edzésen hárman-négyen gyakoroljuk a büntetőrúgást, ráadásul én is harcoltam ki, szerettem volna én elvégezni. Ha reálisan nézzük, az elmúlt meccseken is voltak lehetőségeink, de mostanában megint az volt a jellemző, mint a szezon elején, vagyis nem tudtuk a helyzeteket gólra váltani. Végre átszakadt bennünk a gát.

A támadó egyébként remek formában futballozik, öt gólnál tart a bajnokságban, ha nem lassít, toronymagasan az eddigi legjobb szezonja lehet az NB II.-ben.

– Mindig szeretek saját rekordokat dönteni – reagált a felvetésre. – Most lesz két éve, hogy Nyíregyházán vagyok, az első két szezonomban egyaránt öt gólnál megálltam. Ez már most megvan, szeretném is megdönteni. Elfogadnám, ha tíz-tizenkét gólig jutnék az idény végére, de előre nem mondom, hogy elégedett lennék vele, mert minél többet szeretnék belőle kihozni.

Gresó góljaira szükség lenne az ősszel hátralévő négy fordulóban is. A következő időszakban nyerhetőnek tűnő meccsek és a DVTK elleni rangadó szerepel a programban. Nehéz megítélni, mi várható a Szparitól, hiszen megmutatta már, hogy bárkit képes megverni, ám ugyanúgy ki is kapott kötelezőnek vélt meccseken.

– Ez valóban nagy problémánk, ami nem fér bele – szögezte le Gresó Mátyás. – Egy-két mérkőzésen bizonyítottuk már, hogy milyen potenciál rejlik a csapatban, ezeket az időszakokat kellene kitolnunk.

A Nyíregyháza Spartacus vasárnap a 16. helyen álló Mosonmagyaróvár vendégeként folytatja a bajnokságot.