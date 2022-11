A Nyíregyháza Spartacus az utóbbi időben két alkalommal is vereséget szenvedett a tabellán mögöttük álló csapatok ellen. Vasárnap egy osztályozós helyen álló csapat vendége volt az NB II. 15. fordulójában, a Mosonmagyaróvár a 16. pozícióból várta a mérkőzést. A Lajta parti kisváros csapata kevés szerzett pontját főleg idegenben szerezte, hazai pályán egy döntetlenjük mellett mindössze egyszer hagyták el győztesen a játékteret, így a mieink joggal bizakodhattak egy idegenbeli sikerben. Ennek megfelelően is kezdtek Gresó Mátyásék, enyhe mezőnyfölényt alakítottak ki, mégis a hazaiak veszélyezettek először, a 22 méterről elvégzett szabadrúgást azonban Fejér szögletre tolta. Aztán váratlanul a vezetést is megszerezték, egy beadást követően Nagy fejelt a kapuba. Sokáig azonban nem örülhettek a találatnak, alig két perc múlva Pataki egy szép cselsorozatot követően célozta meg a kaput. Lövését Heinrich bravúrral védte, a kipattanóra Pekár László érkezett jól, egyenlített a Szpari. A folytatásban mindkét együttes előtt akadtak lehetőségek, de gól ezekből nem született, így döntetlen állással vonultak öltözőbe a felek.



A folytatásra változatlan összeállításba futottak ki a csapatok. Negyedóra kiegyenlített játékot követően megszerezte a vezetést a Szpari, Pekár László kapott jó labdát, egy szép csellel becsapta védőjét, majd beadása után a középen érkező Novák Csanád a kapuba fejelt. Az egyenlítés ezúttal sem sokáig váratott magára, egy beadás után a lecsorgó labdára Sajbán csapott le és közelről a kapuba lőtt. Újabb helyzet a mieink előtt adódott, Novák fejese azonban a kapufán csattant. A rendes játékidő utolsó percében ismét a Szpari veszélyeztetett, Jánvári lövése a jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret. Így maradt az állás, Gengeliczkiék egy ponttal térhettek haza Mosonmagyaróvárról. Sok pihenője nem lesz a csapatnak, szerdán a Kozármislenyt fogadják a bajnokság következő fordulójában.

NB II., 15. forduló, vasárnap

Mosonmagyaróvár-Nyíregyháza Spartacus 2-2 (1-1)

Mosonmagyaróvár, 500 néző, v.: Gaál Ákos (Huszár, Vad)

Mosonmagyaróvár: Heinrich – Simita, Debreczeni A., Deák, Horváth – Gáncs, Végh – Sajbán (Tóth, 88.), Szalka (Boros, 88.), Jasarevic (Illés, 75.) – Nagy Z. (Nagy K., 88.). Vezetőedző: Horváth Csaba.

Nyíregyháza: Fejér – Baki, Gengeliczki, Szokol, Jánvári – Sigér Á., Márkus (Csősz, 68.) – Pekár (Szerető, 79.), Pataki, Gresó (Pantovics, 64.) – Novák. Vezetőedző: Huszák Géza.

Gól: Nagy (18.), Sajbán (73.), illetve Pekár (20.), Novák (65.)