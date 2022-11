A válogatott szünetben több nemzeti csapatban is feltűnt olyan futballista, aki megyénkben szereplő klubból állt nemzeti csapata rendelkezésére.

Szerdán a magyar U19-es válogatott tagjaként lépett pályára Farkas Bendegúz, a Nyíregyháza Spartacus játékosa. A tavaszi Európa-bajnoki elitkörre készülő mieink 3–0-ra kikaptak Olaszországtól. Farkas kezdőként 60 percet játszott. A két csapat november 19-én, szombaton ismét megmérkőzik egymással.

A nyíregyháziak fiatal játékosa jó őszi szerepléssel harcolta ki a kerettagságot, hiszen eddig 14 felnőtt NB II.-es bajnokin lépett pályára, tizenkétszer a kezdőcsapat tagja volt és az MTK ellen gólt is szerzett.

A Kisvárda Master Good középpályását Janisz Karabeljovot a bolgár válogatottba hívták meg. Szerdán kilencedszer lépett pályára hazája nemzeti csapatában (harmadszor kisvárdai játékosként), s csereként beállva vette ki részét Ciprus 2–0-s legyőzéséből.

– Nagyon jól éreztem magam a pályán, a válogatottban mindig különös érzés játszani, így volt ez most is – idézi a kisvárdaiak honlapja Janisz Karabeljov, aki a szünetben állt be a ciprusi Larnacán győztes bolgár csapatba. Rögtön a beállása után sárga lapot kapott, ami azért sem jött jól, mert a múlt vasárnapi, fehérvári bajnokin (1–4) is két sárga lappal állították ki. – Ilyenkor a futballra koncentrál az ember, de persze eszembe jutott, hogy nem kellene úgy járnom, mint az utolsó bajnokin. Rájöttem, és tudom, hogy akkor hibáztam, de nem tudom visszapörgetni az idő kerekét, viszont tanulnom kell a szituációból, és nem árt óvatosabbnak lennem. Legközelebb vasárnap Luxemburg vendégeként lépünk pályára, a ciprusi meccs után visszatértünk Bulgáriába, és szombaton utazunk Luxemburgba.

További két futballista, Mario Ilievszki és Driton Camaj is nemzeti csapatával készül a napokban. Előbbit az északmacedón U21-es válogatottba, utóbbi a montenegrói felnőtt nemzeti csapatba hívták meg. Az északmacedónok csütörtökön 1–1-et játszottak Ciprussal, míg a montenegróiak csütörtök este mérkőznek meg Szlovákiával. A két mérkőzésről, valamint a játékosok további programjáról később mi is beszámolunk.