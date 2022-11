A Nyír-Wetland megyei I. osztályú bajnokság 3. fordulójából elhalasztott mérkőzést pótoltak csütörtökön este. A Gyulaházán rendezett villanyfényes találkozón a vendég Újfehértó magabiztosan érvényesítette a papírformát. Ezzel a sikerrel Piskóti Zsolt csapata egy pontra megközelítette az éllovas Kemecsét.

Mándok-Újfehértó 0–3 (0–2)

Gyulaháza, v.: Vitkai. Mándok: Lőrincz – Köblös, Dancs, Lusánszki, Gyüre, Baglyos, Szlocski, Jánvári, Cservenyák, Bugyi (Oláh Sz.), Tóth. Edző: Dolhai Máté. Újfehértó: Nagy – Csáki, Simonka, Szilágyi (Papp), Somogyi, Varga (Bodnár), Hudák, Zámbó (Tábori), Pallai, Daróczi, Ács (Angyal). Edző: Piskóti Zsolt. Gól: Cservenyák (öngól), Somogyi, Zámbó.

Dolhai Máté: – Sajnos ki kell mondjuk a világ is ellenünk fordult, a Himnuszból mi lettünk a balsors. Gratulálok Újfehértónak és további sok sikert nekik!

Piskóti Zsolt: – Ma, ahogyan az várható is volt, nagyon tompán és sok hibával játszottunk. Úgy gondolom, így is tíz percet leszámítva, amikor Mándoknak volt két nagy lehetősége, uraltuk a játékot. Számomra mégis a meccs fénypontja az, amikor a játékvezető egy hibás döntés után kifutott a kispadhoz és elismerte, hogy hibázott. Ritkán élek át ilyet le a kalappal!

A bajnokság állása

1. Kemecse 12 9 2 1 35-20 29

2.Újfehértó 13 8 4 1 30-6 28

3. Nyírbéltek 13 8 1 4 25-22 25

4. Nyíregyháza II. 13 7 3 3 25-13 24

5. Kállósemjén 12 7 3 2 23-11 24

6. Mátészalka 12 7 2 3 21-9 23

7. Tarpa 13 5 4 4 28-18 19

8.Nyírbátor 12 5 3 4 21-23 18

9. Nagyecsed 13 4 6 3 9-12 18

10. Csenger 13 4 3 6 27-33 15

11. Mándok 13 3 4 6 17-20 13

12. Vásárosnamény 13 4 0 9 25-35 12

13. Balkány 12 3 2 7 18-32 11

14. Ibrány 13 1 5 7 17-29 8

15. Nyírmeggyes 12 1 3 8 18-33 6

16. Nagyhalász 13 1 3 9 14-37 6