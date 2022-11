Hiába változtatott hat helyen kezdőjén a Kisvárda Master Good a vasárnapi MOL Fehérvár elleni mérkőzésen, ismét vereséget szenvedett. A Zalaegerszeg ellen hazai pályán hármat kapott a szabolcsi együttes, a Fejér megyeiek vendégeként pedig négyet. A négy kapott gólunkból három után is úgy került a hálóba a labda, hogy kisvárdai volt az utolsó labdaérintés: az elsőnél Hej Viktor bokáján, a másodiknál Széles Imre vádliján pattant meg a labda, a negyediknél pedig Artem Odincov kapus kezéről vágódott a labda a kapufára, majd a hálóba. Az együttes edzője, Török László joggal volt elégedetlen övéi teljesítményével.

Nem menti fel a védelmet sem

– Semmi előjele nem volt ennek a nagy különbségű vereségnek, a srácok jól dolgoztak edzéseken – kezdte érdeklődésünkre a szakember. Sajnos ez a találkozó is kísértetiesen hasonlított a Zalaegerszegi mérkőzésünkre. Ezúttal is sok gólt kaptunk.

A bajnoki mérkőzéseken rendszeresen kezdő Hindrich Ottó sérülése miatt a nemzetközi kupamérkőzéseken jól védő Artem Odincov került a kapuba. Az ukrán hálóőr azonban nem tudta megismételni akkor mutatott teljesítményt.

– Nem mentem fel a védelmünket sem, de lassan ott tartunk, hogy ami kapura megy, abból gólt kapunk, nagyon nem jól néztünk ki hátul az utolsó két fordulóban. De az egész idényre is jellemző volt, hogy kapusaink nem mutattak be úgymond egy igazi bravúrt. Véleményem szerint egy jó kapusnak félévente legalább két meccset kéne hoznia – reagált a felvetésre Török László.

Folytatják a munkát

– Valami megszakadt, meg kell találni a problémát, ki kell alaposan elemezni a helyzetet. Lesz rá időnk, át kell gondolni a csapat esetleges átalakítását, új igazolások is szóba jöhetnek, ez azonban Révész Attila sportigazgató területe. Nem zártuk jó hangulatban az évet, nem szabad azonban elfelejteni, hogy a harmadik helyről vágunk neki a folytatásnak – zárta a Kisvárda vezetőedzője.

A bajnokság ugyan véget ért, de a Kisvárda három válogatott labdarúgója (Karabeljov, Camaj, Ilievszki) nélkül tovább folytatja a munkát december 8-áig. Ezt követően vonulnak hosszabb pihenőre a játékosok.

Lapzártánk után véget ért találkozó

Vasas–Mezőkövesd Zsóry 1–0 (1–0)

Illovszky Rudolf Stadion, 1328 néző, v.: Berke.

Gól: Novothny (12.).

A bajnokság állása

1. Ferencváros 14 11 1 2 34-12 34

2. Kecskemét 16 6 8 2 23-16 26

3. Kisvárda 16 7 4 5 27-29 25

4. Puskás Ak. 16 6 7 3 22-18 25

5. Zalaegerszeg 15 6 4 5 24-17 22

6. Paks 15 6 3 6 27-26 21

7. DVSC 16 5 5 6 27-27 20

8. Mol Fehérvár 16 5 4 7 20-23 19

9. Mezőkövesd 16 4 4 8 18-26 16

10. Újpest 16 4 4 8 19-29 16

11. Honvéd 16 4 4 8 16-27 16

12. Vasas 16 3 6 7 13-20 15