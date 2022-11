Az idén már másodszor rendezték meg Napkoron az András napi terepfutóversenyt. Igazi turisztikai attrakciót, kellemes futóélményt kínált a napkori erdő, melyen 12 ország 400 indulója vett részt. Serbán András főszervező elmondta, díjazták a leggyorsabb Andrást, a legnépesebb iskolát, amely ezúttal a napkori általános iskola lett. A futók körében is népszerűnek bizonyult az esemény, hiszen a magyar válogatott Belus Tamás terepultrafutó, Dr. Újhelyi János maratonista, Bényei Szilárd és Szőgyényi Gábor szenvedélyes futók is részt vettek az eseményen.

– Nagyon hálásak vagyunk, hogy ilyen sokan eljöttek a futó eseményünkre, hiszen az elmúlt évhez képest, majdnem négyszer annyian indultak. Az indulók között volt kenyai, nigériai, bangladesi, pakisztáni, kárpátaljai futó is, akik szintén remekül érezték magukat. Szeretnénk jövőre még nagyobb eseményt szervezni, de addig is 2023. május 20-án a II. Akácvirág Futófesztivállal kedveskedünk majd a sport szerelmeseinek – összegzett a főszervező.