Egy hét már eltelt a fociszurkolók által négy évig olyan várt világbajnokságból. Elég megosztó a mundial, hiszen sokak szerint nem volt focibarát ötlet a december és Katar, de ezen már túl vagyunk. Aki szurkolókánt van ott minden bizonnyal jól érzi magát, a játékosok pedig valószínűleg mindent megtesznek majd az eredményes szereplésért.

A résztvevők között van az Egyesült Államok, ahol azért még mindig a tojáslabdás foci a népszerűbb, ám a soccernek is egyre több híve van és az élvonalnak (MLS) magyar játékosai. Ami az amerikaiak szereplését illeti, előbb az angolokkal ikszeltek, majd pénteken Wales ellen ismét. Ezzel a csoport harmadik helyén állnak és a csoport zárókörében ki-ki meccset játszanak az irániakkal.

Évek óta a tengerentúl él Racskó András, akit sokan ismernek megyénkben. Egyrészt a Tigers amerikai focicsapatának egyik alapember volt, másrészt a kispályás foci sem állt távol tőle. Előbb Michiganban élt családjával, majd a munka délebre, Georgia államba szólította. Kíváncsiak voltunk, hogy az Egyesült Államokban mennyire téma a foci vébé.

A Mercedes Benz Stadion

- Mint európai születésű természetesen nagyon nagy érdeklődéssel figyelem a foci világbajnokságot most is - kezdte beszámolóját Racskó András, azaz Racsi. - Amerikában azért a foci nem a legnépszerűbb sportág, de kisfiammal többször is ellátogattunk Atlantába a helyi profi ligás Atlanta United mérkőzéseire.

- A foci vébét kicsit nehezebb itt nyomon követni az idő eltolódás miatt, de ha tudjuk élőben, ha éppen dolgozunk akkor ismétléseket nézzük meg itthon. Szurkolunk az USA válogatottjának és reméljük minél jobb teljesítményt nyújtanak majd. Munkahelyen is van sok rajongó főleg latin amerikai származású kollégák, aki az USA, Mexikó és Brazília csapatainak szurkolnak. Nagy elvárások nincsenek a válogatottal szemben, de abban mindenki nagyon reménykedik, hogy legalább az egyenes kiesés szakaszába jut a csapat.

Nagy kedvenceim nincsenek, szeretem a jó játékos focit és ez által a technikás játékosokat. Azt hiszem a világbajnokság végső győztese is ezekből a szép focit játszó csapatokból kerülhet majd ki. Spanyolország és Brazília nagy esélyesei a tornának.

- Izgatottan várjuk a következő 2026-os világbajnokságot is mert Kanada , Mexikó és USA közösen rendezi. Atlantában is lesznek mérkőzések, biztosan élőben fogunk majd szurkolni főleg, ha a magyar válogatott is megszerzi a jogot a részvételre.

- Ahol mi élünk, Cartersville-ben nincs nagy fociláz, a mintegy egyórányi autózásra található Atlantában van lehetőség közös meccsnézésekre a sport bárokban, illetve a Mercedes Benz stadion aulájában - ami egyébként az Atlanta United otthona, és helyszíne lesz a következő világbajnokságon - ahol rendre sokan össze jönnek szurkolni az amerikai válogatottnak és pár korsó sör mellett jó hangulatban szurkolnak. Mi egyébként a jövő héten ott leszünk a stadionban, ám amerikai focimeccsen, hiszen az NFL-ben a Atlanta Falcons fogadja a Pittsburgh Steelers csapatát.

A büszke apa és az ügyes fia

Racskóéknál sem esett messze az alma a fájától. A hat esztendős Ádám is elkezdte a sportolást, természetesen amerikai focista édesapja pedig utánpótlásedző a Cartersville Gold Hurricanes csapatnál.



- Szuper újra a futball közelében lenni. Nagyon jó szezont zártunk és Ádám bekerült a régió válogatottjának bő keretébe majd kiharcolta a kezdő pozíciót. Nagyon büszke vagyok rá. Engem szintén segédedzőként felkértek a régió válogatott segítésére. Múlt hét szombaton játszottunk és szuper meccsen fölényesen nyertünk az Allstars döntőn. Így Racsi.

- Visszatérve a világbajnoksághoz, Jó szurkolást kívánok mindenkinek az elkövetkezendő hetekben!- zárta sorait Racskó András. ML

A Cartersville Gold Hurricanes csapata, Racsi a felsősorban jobbról a második, Ádám az alsó sorban jobbról a harmadik.