Két hét szünet után nagyon fontos hazai mérkőzéssel tért vissza az Á Stúdió Futsal Nyíregyháza, hiszen hétfő este az idáig nyeretlen, ugyancsak újonc Rubeola volt a vendég a Continental Arénában. Hozzá kell tenni, a csömöriek több meccsen is bebizonyították már, hogy helyük van az élvonalban és ezen a találkozón is jól kezdtek. Hol ők hibáztak, hol Petró Martin védett nagyot – valamikor másodperceken belül háromszor is hárított.

A 11. percben aztán Krajnyák Zsolt szép csel után a kapufára tekert, kér minutummal később pedig gyönyörű passzal hozta ziccerbe Ladányi Dávidot, aki nem is hibázott (1–0). A hazaiak könnyen növelhették volna az előnyünket, több alkalommal is az utolsó passzban volt a hiba. Újabb gól helyett a Rubeola a semmiből büntetőhöz jutott, amit értékesített (1–1).

A szünet sem nyugtatta meg a nyíregyháziakat, a szokásosnál idegesebben játszottak, ráadásul a vendégek nem féltek sárga lapok árán is használni a faultokat. Pillanatok alatt kicsúszott a hazai gárda kezéből a meccs, a csömöriek a 31. percre nagy előnybe kerültek (1–4). Szép összjáték után Kovács Róbert gólja visszahozta a reményt, ám fél perc sem telt el, újabb vendégtalálat született (2–5).

A Stúdió küzdött a végéig, a hatodik szabálytalanság után nagybüntetőből Lakatos László csökkentett a különbségen (3–5). Elképesztő tempó és paprikás hangulat jellemezte a meccs végét, a játékvezetők több kétes döntést hoztak. A hajrában öt a négyben próbálkozott a Nyíregyháza, amibe belehibázott, így el is dőlt a mérkőzés, Gyulai József találata már csak szépségtapasz volt (4–6).

Futsal: NB I, 10. forduló

Á Stúdió Futsal Nyíregyháza–Rubeola FC 4–6 (1–1)

Continental Aréna, 250 néző, v.: Tamási, Forgács.

Nyíregyháza: Petró – Kovács R., Kovács G., Kovács E., Lakatos L. Csere: Hegyes, Gyulai, Ladányi, Varga, Krajnyák, Lakatos P., Gyügyei, Pataki, Bagdi. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Rubeola: Varsányi – Maruzsi, Somogyi, Szabó, Gál. Csere: Vincze, Oláh, Kovács B., Rohbreck, Sóvári, Hadzsi, Katona. Vezetőedző: Jenei Ottó.

Gól: Ladányi (13.), Kovács R. (32.), Lakatos L. (35.), Gyulai (40.), illetve Szabó (20.), Sóvári (22., 31.), Hadzsi (29., 40.), Rohrbeck (32.).

A forduló további eredményei: Nyírbátor–ELTE-BEAC 2–1, Haladás–DEAC 1–1, Újpest–Aramis 3–4, Berettyóújfalu–Kecskemét 5–3, Magyar Futsal Akadémia–Veszprém (20.10-kor kezdődött).