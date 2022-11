A tizennegyedik forduló következik a Nyír-Wetland megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban, melynek három mérkőzését szombaton, öt összecsapását pedig vasárnap rendezik. Az éllovas Kemecse a Mátészalka ellenében növelné hatra sorozatban szerzett győzelmei számát, persze Kiss Tamás tanítványai sem feltartott kézzel érkeznek, hisz elmúlt három meccsét megnyerte a csapat, így ezúttal is joggal bízik legalább a pontszerzésben. A Nyírbátor–Csenger találkozó tétje nem más, minthogy melyik egyesület tud kikászálódni a gödörből, bár erre papíron talán a csengerieknek lehet sansza, de hát éppen ezért szép játék a futball. Két döntetlent követően fogadja az ugyancsak két egállal a háta mögött érkező Nagyecsedet a Tarpa. A versengés igazi háromesélyes összecsapásnak ígérkezik.

Sok múlhat az alsóházi derbin

Ellenkező célokért küzd az Ibrány és az Újfehértó, előbbi két pontot elhullatott Nagyecseden, utóbbi viszont szeretne már pontot tenni a nyeretlenségi szériája végére. Mind a Balkány, mind pedig a Vásárosnamény legjobbjainak létfontosságú lenne a hétvégi meccs megnyerése, így egy igazi hatpontos összerugaszkodásnak tűnik az alsó házi derbi, ahogyan Unchiás Rémusz fogalmazott: a „fiai” remekelnek a támadótérfélen, de amennyiben nem tudnak rendet rakni a fejükben, s változtatni a hozzáállásukon, abban az esetben nem lehet esélyük a győzelemre. Utolsó hazai mérkőzését játssza idén ősszel a Kállósemjén, ennek kapcsán pedig csak a győzelem elfogadható számukra, s bár a Mándok képes lehet meglepetést okozni, az elmúlt hetekben mutatott játéka nem éppen erre predesztinálja őket.

Nincs könnyű mérkőzés

Hazai veretlenségének megőrzésében bízik a tabella második helyezettje, a Nyírbéltek. Egészen jó eséllyel, hisz meglepő lenne, ha a Nyírmeggyes éppen most lépne rá a győzelem útjára. Nagy szüksége lenne a három pontra a Nyíregyháza II.-nek is – már, ha tartani akarja a lépést az élmezőnnyel -, a Nagyhalász ellenében ez egy biztos 1-es, de Tudja Dávid mester nagyon jól tudja, hogy ebben a bajnokságban nincs könnyű mérkőzés.

Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 14. forduló, edzői várakozások (kezdés 13, ifi: 11)

Szombat

Kemecse–Mátészalka

Resán Attila, a Kemecse edzője: – Pont úgy készülünk, mint bármelyik másik meccsre. Haladunk a céljaink elérése felé.

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Évek óta mondom, hogy a Kemecsének sokkal jobb a játékosállománya, mint ami az eredményekből visszatükröződik. Természetesen a mi céljaink is változatlanok, a megkezdett úton szeretnénk tovább haladni. Amennyiben azt a szervezettséget és hozzáállást mutatjuk, amit eddig, akkor lehet esélyünk a három pont megszerzésére.

Nyírbátor–Csenger

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Az elmúlt két mérkőzés során mutatott teljesítményünk éles ellentéte volt egymásnak. Amennyiben a Nyíregyháza elleni hozzáállásunkat át tudjuk menteni erre a hétvégére, akkor sikeresek lehetünk.

Barcsay István, a Csenger edzője: – Szeretnénk újra megérezni a győzelem ízét, mert már nagyon régen nem volt benne részünk. Remélem, hogy a fiúk is hasonlóképpen gondolkodnak.

Tarpa–Nagyecsed

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – A csapat jól játszik, az eredmények viszont nem igazolják ezt. Ennél azért sokkal jobbak vagyunk. Minden meccset meg akarunk nyerni, így a hétvégén is győzelemre törünk.

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Egy lendületes és jó erőket felvonultató csapathoz látogatunk, próbálunk mindent elkövetni annak érdekében, hogy egy jó mérkőzést játsszunk és pontot vagy pontokat szerezzünk.

Vasárnap

Ibrány–Újfehértó

Kató István, az Ibrány edzője: – Mindkét csapatnak mások a céljai, mi a bennmaradásért, míg az ellenfelünk dobogós helyért hajt. Küzdelmes mérkőzésre számítok, csodát nem tudunk ugyan tenni, de minden tőlünk telhetővel megpróbálkozunk.

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Biztos vagyok benne, hogy hazai közönsége előtt az Ibrány szépen szeretné búcsúztatni az őszi szezont. Éppen ezért nagyon észnél kell lennünk, egy percig sem becsülhetjük le az ellenfelünket, mert éppen ezek a meccsek a legnehezebbek.

Balkány–Vásárosnamény

Mirgai László, a Balkány edzője: – A múlt heti győzelmünk csak akkor ér valamit, ha ezt a hatpontos mérkőzést is megnyerjük. Bízok a srácokban, bár létszámra továbbra is csak tizenegyen vagyunk, de Ibrányban már megmutattuk, hogy így is képesek vagyunk győzni. Nagyon nehéz mérkőzés lesz, hisz a Vásárosnamény remek támadó szekcióval rendelkezik. Annak ellenére, hogy a tabellán csak egy ponttal állnak előttünk, sokkal többre hivatottak.

Unchiás Rémusz, a Vásárosnamény edzője: – Nehéz helyzetbe sodortuk magunkat. Úgy gondolom, hogy ebben a fordulóban kötelező győzelmet kell aratnunk. Meg kell szereznünk a hat pontot. Fegyelmi téren rendet kellett tennem a játékosaim fejében. Amennyiben ez sikerült, akkor az őszi kiírásból hátralevő két mérkőzést hoznunk kell.

Kállósemjén–Mándok

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Mint minden ellenfél a Mándok is szeretne meglepni minket. Próbálják megnehezíteni a dolgunkat. A célunk, hogy itthon tartsuk a három pontot és kiszolgáljuk a szurkolóinkat az év utolsó hazai mérkőzésén.

Dolhai Máté, a Mándok edzője: – Remélem létszámban kiegyenesedünk hétvégére, aztán pedig ha pontot vagy pontokat szerzünk, akkor már boldogok lehetünk.

Nyírbéltek–Nyírmeggyes

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – Remélem, hogy egy jó iramú, színvonalas mérkőzésen tudjuk folytatni a megkezdett sorozatunkat, ezzel megőrizve a hazai veretlenségünket.

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – A bajnokság meglepetéscsapata a Nyírbéltek. Nagyon jó formában vannak és hazai pályán veretlenek. Nyilván nem az őszi szezon utolsó hazai mérkőzésén szeretnék ezt elveszíteni, de azért mi megpróbálunk belerondítani ebbe a teljesítménybe.

Nagyhalász–Nyíregyháza Spartacus II.

Nagy Lajos, a Nagyhalász edzője: – A papírformát tekintve felemás hétvége vár a Nyíregyházára. Az "egy" Diósgyőrbe látogat, míg a "fakó" nálunk vizitál. Ez előre vetíti az "egy gyufa egy győzelem" sanszát számukra. Mint minden rendes Szpari drukker, így én is úgy gondolom, hogy el kell hozniuk a három pontot Diósgyőrből.

Tudja Dávid, a Nyíregyháza Spartacus II. edzője: – Utolsó idegenbeli mérkőzésünkre készülünk ősszel. A Nagyhalász helyzete nem téveszt meg minket, tudjuk, hogy nincs egyszerű meccs ebben a bajnokságban. Szeretnénk az élmezőnyben maradni, ennek érdekében pedig mindent meg is fogunk tenni a hétvégi találkozón.