Remek második félidei játéka ellenére is vereséggel távozott Tiszafüredről a Sényő a labdarúgó NB III. Keleti csoportjának tizenkilencedik fordulójában. Pedig a kilencvenedik percben büntetőhöz jutott a nyírségi csapat, ám azt a hazaiak kapusa hatalmas bravúrral hárította. Ahogyan az ilyenkor lenni szokott, az elszalasztott lehetőség csúnya revansot vett.

– Sajnos az utolsó öt perc hűen tükrözi az őszi szereplésünket. Az első félidőben rossz felfogásban futballoztunk, nem tudtuk megjátszani azokat a területeket, melyek segítségével az ellenfelünk fölé kerekedhettünk volna. Éppen ezért a félidőben változtattunk, hármat is cseréltünk. A második játékrészben meg is fordítottuk a játék képét, átvettük a mérkőzés irányítását. Kiegyenlítettünk, majd a 90. percben büntetőhöz jutottunk, amit elhibáztunk. Pár percre rá ez törvényszerűen megbosszulta magát – mondta el lapunk megkeresésére Fiuemi Viktor, a sényői edzőpáros tagja, aki Imrő Lászlóval közösen irányítja a csapatot.

Fontos kisvárdai siker

Nyolc nyeretlen összecsapás után ünnepelhetett újfent győzelmet a Kisvárda tartalékcsapata. A rétközi klub hátrányból fordítva vitte el a három pontot Hajdúszoboszlóról.

– Nagyon örülök, hogy hétről-hétre fejlődik a csapat, és most már ez nem csak a játék képében, hanem a megszerzett pontokban is megnyilvánult. Fontos volt ez a győzelem, amely nem csak a csapatnak, hanem a srácok lelkének is jót tett. Ennek eredményeképpen bizakodva várjuk a 2022-es naptári év utolsó mérkőzését – nyilatkozta Gerliczki Máté vezetőedző, akinek csapata jelenleg a tabella tizenhatodik helyén áll, hat ponttal megelőzve a tizenhetedik Sényőt.

A 2022-es év utolsó fordulójában a Sényő Putnokra, míg a Kisvárda II. Egerbe látogat.