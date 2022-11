A nyíregyházi futballszurkolóknak mindig fontos a Diósgyőr elleni összecsapás és igaz ez fordítva is. Ezek a derbik különlegesek a drukkereknek, akik csak reménykedhetnek benne, hogy a csapatok mindenkori játékosai is átérzik a súlyát. Vasárnap délután megdőlt az elmúlt évek nézőcsúcsa a DVTK Stadionban, de a nyíregyháziakat elkísérő szurkolótábor – noha kisebb létszámban volt, mint a hazai ultrák – is kitett magáért, jól hallhatóan buzdította kedvenceit.

Még el sem kezdődött a mérkőzés, máris rosszul állt a Spartacus szénája, ugyanis a bajnokság góllövőlistáján második Novák Csanád bemelegítés közben megsérült és nem tudta vállalni a játékot.

Gyorsan kiderült, nem feltétlenül azon múlik a meccs, hogy a Szpariban ki játszik legelöl, ugyanis a DVTK az első pillanattól többet birtokolta a labdát és idővel egyre nagyobb nyomást helyezett ellenfelére. Az első igazán jó támadásból, a 16. percben meg is született a hazaiak vezető gólja (1–0).

A derbik „elmaradhatatlan” velejárója, a kakaskodás sem maradt el, Gresó Mátyás és Csirmaz István meg is kapta a maga sárga lapját. Harminc perc után valamivel jobban nézett ki a meccs, a vendégek egyszer-kétszer eljutottak az ellenfelük tizenhatosáig. Ettől függetlenül az egy nullás félidei eredménnyel alighanem kiegyeztek volna a Spartacus szurkolói, a hazaiak azonban máshogy gondolták, újabb góllal biztossá tették az előnyüket (2–0).

Míg a látási viszonyok a köd miatt romlottak a második félidőre, a Szpari játéka javult. Rögtön a játékrész elején jöhetett volna a szépítés, ám Cseke Benjámin rossz labdaérintése után Pataki Bence fölé tekert 16 méterről. A következő tizenöt percben is veszélyesen jött előre a Spartacus, majd a 67. minutumban már Fejérnek Bélának kellett védenie Bertus Lajos erős lövését.

Huszák Géza cserékkel próbált lendíteni csapata teljesítményén, a frissen beállt Pantovics Nikola közel is járt a gólhoz, de távoli kísérlete a lécen csattant. A hajrához közeledve az is benne volt a levegőben, hogy a hazaiak lezárják a találkozót, de már az sem lett volna nagy meglepetés, ha a vendégek egy góllal nyílttá teszik a végét. Az utolsó tíz percben sajnos előbbire volt nagyobb esély, Koman Vladimir is a lécre bombázott, de a hazaiaknak nem nagyon kellett emiatt bánkódniuk, a DVTK magabiztos győzelmet aratott.

Labdarúgás: NB II., 17. forduló

DVTK–Nyíregyháza Spartacus 2–0 (2–0)

DVTK Stadion, 7340 néző, v.: Pillók (Baghy, Tőkés).

DVTK: Danilovics – Csirmaz, Szatmári Cs., Bárdos, Bokros (Farkas D., 83.) – Bertus (Koman, 70.), Cseke, Bényei (IIlés B., 89.) – Gera D. (Papp M., 89.), Eppel (Szőke, 70.), Lukács D. Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.

Nyíregyháza: Fejér – Szokol, Baki, Gengeliczki, Deutsch B. – Márkus, Sigér Á. (Csősz, 53.) – Pekár (Pantovic, 70.), Pataki (Artner, 82.), Gresó (Szerető, 70.) – Kovács Á. (Ramos, 82.). Vezetőedző: Huszák Géza.

Gól: Gera D. (16.), Bényei (38.).

Percről percre

16. perc: bal oldalon szép összjáték után Bertus laposan passzolt középre, ahol Gera 8 méterről a kapu közepébe lőtt, a labda Fejér lábai között gurult be, 0–1.

38. perc: Csirmaz jobbról indította a védőjét megelőző Bényeit, a támadó 8 méterről célba vette a kapu jobb oldalát. Úgy tűnt, Fejér megfogja a labdát, ám az a kezei között a kapuba gurult, 2–0.

További mérkőzések: MTK–Pécs 1–1 (1–1), Gyirmót–Kazincbarcika 3–0 (2–0), Mosonmagyaróvár–Haladás 1–0 (0–0), Budafok–Siófok 3–0 (2–0), Békéscsaba–Soroksár 3–1 (2–0), Dorog–Tiszakécske 4–2 (2–1), Szentlőrinc–Ajka 2–3 (1–1), Kozármisleny–ETO FC Győr 1–1 (1–0), Szeged–Csákvár 1–0 (1–0).

A bajnokság állása

1. DVTK 17 12 1 4 33-16 37

2. Pécs 17 8 9 0 19-11 33

3. MTK 17 9 4 4 49-29 31

4. Szeged 17 9 4 4 22-16 31

5. Gyirmót 17 9 3 5 31-18 30

6. Soroksár 17 7 5 5 28-27 26

7. Csákvár 17 6 6 5 22-20 24

8. Győr 17 6 5 6 19-15 23

9. Haladás 17 6 5 6 19-21 23

10. Siófok 17 6 5 6 19-25 23

11. Ajka 17 6 4 7 25-25 22

12. Nyíregyháza 17 6 3 8 25-22 21

13. Mosonmagyaróvár 17 6 3 8 18-25 21

14. Budafok 17 5 6 6 20-23 21

15. Szentlőrinc 17 5 5 7 24-27 20

16. Tiszakécske 17 5 4 8 17-24 19

17. Kazincbarcika 17 5 4 8 19-29 19

18. Békéscsaba 17 4 5 8 26-30 17

19. Dorog 17 3 4 10 19-32 13

20. Kozármisleny 17 3 3 11 15-34 12