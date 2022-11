A Rubeola elleni csalódást keltő vereség után hétfőn este a Kecskemét vendége volt az NB I.-es A’Studio Nyíregyháza gárdája. A hazaiak a felsőházi rájátszást érő ötödik helyről várták a mérkőzést, míg a vendégek legjobb újoncként a nyolcadik helyről rugaszkodtak neki a negyvenpercnyi játéknak. A hírös városiak hazai pályán eddig mindegyik újonc csapatot alaposan helyben hagytak, így ezúttal is számítani lehetett a viharos kezdésre részükről. A Kecskemét a szokásos kezdőjével kezdte a mérkőzést, míg a nyíregyházi szakmai stáb teljesen kicserélte a Rubeola elleni kezdő ötösét. Nem kellett sokat várnia a Messzi István sportcsarnok közönségnek az első találatra, alig telt el két perc, Mánya bal oldali beadást Hadnagy értékesítette. A jó kezdés nem tette kényelmessé a hazaiakat, már saját térfelükön agresszíven letámadták a Nyíregyházát, akik így alig jutottak előre. Ekkor Lovas Norbert húzott egy merészet, a 10. percben Hegyest Kovács Béla váltotta megkülönböztető mezben, öt a négy ellen támadtak a mieink. Risztrics beállásával még veszélyesebb lett a hazaiak játéka, a szerb légiós két kapufával is jelezte, hogy bizony itt számukra csak a három pont elfogadható. Hegyes Benjámin több szép védésével tartotta meccsben a vendégeket. A 13. percben azonban már ő is tehetetlen volt, a Mánya, Hadnagy duó lemásolta a második percben bemutatott produkcióját, így kettővel vezetett a Kecskemét. Nem sokáig, Pál bombájával már három volt közte. A játékrész utolsó percében ismét öt játékossal támadott a Nyíregyháza és ez lett a veszte. Az eladott labdából a hazaik hálóőre Rigó célozta meg a kaput, Ladányi bravúrosan fejjel szögletre mentett. Az elvégzett sarokrúgás Pált talált meg, aki nem hibázott, így 4-0-ás hazai vezetéssel vonultak a felek az öltözőbe.

A második félidő nem sok izgalmat tartogatott, visszavettek a tempóból a hazaiak, láthatóan elégedettek voltak az eredményjelzőn látottakkal. A Nyíregyháza viszont minden beleadott, változtatni szeretett volna az eredményen, ennek meg is lett az eredménye, Gyügyei oldal berúgását Krajnyák értékesítette, szépítettek a vendégek. Továbbra sem volt sürgős a hazaiaknak és jól is őrizték előnyüket. Az utolsó öt percben ismét kapus nélkül próbálkoztak Lakatos Lászlóék, de támadásaikban nem volt átütő erő, maradt az eredmény.

Futsal NB I., 11. forduló

Kecskemét-A’Studio Nyíregyháza 4-1 (4-0)

Kecskemét, Messzi István sportcsarnok, v.: Hartung, Futó.

Kecskemét: Rigó – Bencsik, Mánya, Hadnagy, Pál. Csere: Nyerges (kapus), Bíró, Kajtár, Risztics, Öreglaki, Milovac, Sánta, Szabó. Vezetőedző: Marko Gavrilovics.

A’Studio: Hegyes – Ladányi, Varga, Krajnyák, Gyügye. Csere: Petró (kapus), Gyulai, Kovács B., Kovács G., Lakatos P., Kovács E., Lakatos L., Pataki, Bagdi. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Gól: Hadnagy (2., 13.), Pál (14., 20.), illetve Krajnyák (24.)