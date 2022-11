Jön az év egyik, ha nem a legfontosabb mérkőzése: a Nyíregyháza Spartacus a Diósgyőrhöz látogat az NB II. 17. fordulójában. A DVTK és a DVSC elleni derbik mindig kiemelt fontosságúak a csapatok szurkolóinak. Az utóbbi években mindkét gárda ellen jutottak mérkőzések.

A magyarfutball.hu statisztikája szerint a miskolciak elleni első osztályú mérleg 8 nyíregyházi győzelem, 9 döntetlen és 7 DVTK-siker. Az NB II.-ben 11 meccset nyert meg a Spartacus, hétszer döntetlenre végeztek a felek, 16-szor a Borsod megyeiek örülhettek. Átlagosan 3,1 gól született a másodosztályú összecsapásokon, 47–58 elosztásban. Legutóbb tavaly március kilencedikén csapott össze a két gárda Balmazújvárosban, a piros-kékek pályaválasztóként 1–0-ra győztek Kovács Ádám találatával.

Idegenben sajnos kevésbé megy a mieinknek, ott legutóbb 2010-ben nyertek még az NB I.-ben.

Éppen itt az ideje tehát, hogy újra a nyíregyháziak ünnepeljenek Miskolcon, ám a papírforma most is inkább a hazaiak győzelmét vetíti előre. A DVTK épp feljövőben van, hiszen rosszabb szezonrajt után az utóbbi hét bajnoki mérkőzésén nem kapott ki – ezek közül hatot is megnyert – és már a tabella élén áll. A Spartacus a Kozármisleny elleni hétközi győzelem és hárommeccses veretlenségi sorozat után a 11. pozícióból várja a derbit.

Labdarúgás: NB II., 17. forduló Vasárnap, 15 óra: Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus, DVTK Stadion. További mérkőzések: MTK–Pécs, Gyirmót–Kazincbarcika, Mosonmagyaróvár–Haladás, Budafok–Siófok, Békéscsaba–Soroksár, Dorog–Tiszakécske, Szentlőrinc–Ajka, Kozármisleny–ETO FC Győr, Szeged–Csákvár.

– A Diósgyőr–Nyíregyháza mindig különleges futballünnep, még akkor is ezzel a jelzővel illetem, ha a szurkolótáborok nem szívelik egymást – fogalmazott Huszák Géza, a Szpari vezetőedzője. – Bízom benne, eljön az az idő, amikor tényleg a sport lesz a fő motiváció. Az NB I.-ben a Fradi és az Újpest összecsapása mindig különleges, bármilyen helyen áll is a két gárda. Ez a párharc is mindig külön kategóriába sorolható. A DVTK jó passzban van, első helyen áll, nagy esélye van az élvonalba jutásra. Otthon játszik, lelkes közönség előtt, amelyről tudom, mennyire szereti a futballt, de ugyanez elmondható Nyíregyházán is, még ha jelenleg nincs is otthonunk. Különleges mérkőzés számomra is, mert mindét csapatban játszottam, mindkettőben voltam edző is. Az ilyen találkozókért érdemes élni és futballozni. Nagyon szeretném, hogy legyen még ilyen párharc az NB I.-ben is. Bízom benne, hogy minden játékosunk átérzi ezt az egészet. Különleges alkalom arra is, hogy mindenki bizonyítsa, hol tartunk.

A mérkőzést vasárnap 15 órakor rendezik a DVTK Stadionban.

A két csapat egymás elleni NB II.-es mérkőzései (a magyarfutball.hu statisztikája alapján)

2021–2022: Nyíregyháza–DVTK 1–0, 1 000 néző

2021–2022: DVTK–Nyíregyháza 4–2, 5 222 néző

2010–2011: Nyíregyháza–DVTK 2–3, 8 000 néző

2010–2011: DVTK–Nyíregyháza 2–1, 4 000 néző

2003–2004: Nyíregyháza–DVTK 3–2, 3 000 néző

2003–2004: DVTK–Nyíregyháza 1–1, 3 000 néző

2002–2003: Nyíregyháza–DVTK 3–0, 1 000 néző

2002–2003: DVTK–Nyíregyháza 4–2, 7 000 néző

2001–2002: DVTK–Nyíregyháza 3–1, 7 000 néző

2001–2002: Nyíregyháza–DVTK 0–2, 4 000 néző

1996–1997: Nyíregyháza–DVTK 1–0, 4 500 néző

1996–1997: DVTK–Nyíregyháza 0–0, 9 000 néző

1995–1996: Nyíregyháza–DVTK 3–1, 2 500 néző

1995–1996: DVTK–Nyíregyháza 2–0, 6 000 néző

1994–1995: DVTK–Nyíregyháza 0–1, 3 000 néző

1994–1995:Nyíregyháza–DVTK 0–0, 1 500 néző

1993–1994: Nyíregyháza–DVTK 1–0, 2 600 néző

1993–1994: DVTK–Nyíregyháza 2–1, 5 500 néző

1990–1991: DVTK–Nyíregyháza 2–0, 7 000 néző

1990–1991: Nyíregyháza–DVTK 1–2, 1 300 néző

1989–1990: DVTK–Nyíregyháza 1–2, 2 500 néző

1989–1990: Nyíregyháza–DVTK 0–1, 1 200 néző

1988–1989: Nyíregyháza–DVTK 2–1, 1 500 néző

1988–1989: DVTK–Nyíregyháza 2–2, 1 200 néző

1987–1988: DVTK–Nyíregyháza 1–1, 3 000 néző

1987–1988: Nyíregyháza–DVTK 3–0, 2 500 néző

1986–1987: DVTK–Nyíregyháza 3–3, 2 500 néző

1986–1987: Nyíregyháza–DVTK 3–1, 2 500 néző

1985–1986: DVTK–Nyíregyháza 2–0, 2 000 néző

1985–1986: Nyíregyháza–DVTK 2–3, 3 000 néző

1984–1985: Nyíregyháza–DVTK 0–1, 3 000 néző

1984–1985: DVTK–Nyíregyháza 2–2, 3 000 néző

1946–1947: DVTK–Nyíregyháza 6–1, ? néző

1967–1947: Nyíregyháza–DVTK 2–4, 2 000 néző

A Nyíregyháza Spartacus, illetve jogelődjei különböző néven szerepeltek korábban. Felsorolásunkban egységesen Nyíregyházát írtunk.