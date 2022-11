A DEAC elleni idegenbeli mérkőzést követően hazai pályán fogadja a már őszi bajnok BVSC-Zuglót a Kisvárda Master Good II. Amióta Gerliczki Máté átvette a tartalékok irányítását javuló tendenciát mutat a csapat játéka, minek eredményeképpen megszakadt az ötmeccses vereségsorozat, a legutóbbi két találkozón pedig már két pont is bekerült a rétköziek neve mellé.

– Jelenleg már úgy nézünk ki, mint egy csapat. Viszont amióta elkezdtük a közös munkát pont annyi győzelmünk van a bajnokságban, mint a BVSC-nek veresége, azaz nulla. Ahhoz, hogy mindkét szám egyesre változzon, még az eddigieknél is fegyelmezettebb, alázatosabb és szenvedélyesebb hozzáállásra lesz szükségünk – mondta el lapunk megkeresésére a tréner, aki tisztában van azzal, hogy nagyon nehéz dolga lesz az övéinek a korábbi negyvenszeres válogatott Urbán Flórián tanítványai ellen, hisz a zuglóiak legutóbb is könnyűszerrel gyűjtötték be a három pontot, négy gólt lőve a Tiszaújvárosnak.

Nincs könnyű helyzetben a Sényő-Carnifex FC, amely hiába szerzett a legutóbbi négy fellépése alkalmával öt pontot, és lőtt tíz gólt, ez kevésnek bizonyult ahhoz, hogy elmozduljon a kiesőzónából. Kapacina Kevinék számára jelenleg nem néz ki túl jól a tabella, de meg kell jegyezni, hogy a tizenhatodik Vasas II. mindössze három ponttal áll jobban – ezért is volt nagyon fájó az előző fordulóban az angyalföldi klub elleni iksz. Az aktuális ellenfél, a DVTK II. számára is létfontosságúak a pontok, hisz a borsodi klub semmiféleképpen sem akar leszakadni a középmezőnytől, így nem kérdés, hogy motiváltan várja a kezdő sípszót.

– Sorozatban harmadszor találkozunk egy második számú csapattal. Ezek a mérkőzések nem könnyűek, hiszen a tartalékcsapatok fiatal játékosai évről évre egyre erősebbek és egyre jobban teljesítenek az NB III-as bajnokságban. Az előző két meccsből nem éppen a legjobban jöttünk ki, bár egy kis szerencsével, akár jobb eredményeket is elérhettünk volna. Nyilván nem a Vasas II. elleni döntetlenek múlik majd a sorsunk, de az egy olyan lehetőség volt, amelyet meg kellett volna ragadnunk. Igyekszünk javítani a Diósgyőrrel szemben, amely évek óta az egyik legstabilabb csapata a bajnokságnak – nyilatkozta Imrő László a Sényő edzőpárosának tagja, aki Fiumei Viktorral közösen irányítja a csapatot.

Labdarúgás: NB III.

Keleti csoport, 17. forduló, szombat, 13

DVTK II.–Sényő-Carnifex II. (11), Miskolc, DVTK edzőközpont, v.: Németh (Kulcsár, Gordos). Kisvárda Master Good II.-BVSC-Zugló, Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Szilágyi (Tőkés, Vilmányi).

További mérkőzések: Vasas II.–Karcag (11), Békéscsaba II.–Körösladány (11), Tiszafüred–Putnok, DVSC II.–BKV Előre, Füzesgyarmat–Jászberény, Hatvan–DEAC, Tiszaújváros–Hajdúszoboszló, Pénzügyőr–Eger.