– Fantasztikus, magával ragadó volt a hangulat, felejthetetlen élményt jelentett ez a program – mondta Szmutkó Adrienn, a nyírlugosi Szent Péter és Pál Görögkatolikus Általános Iskola pedagógusa kedden, amikor a szünetben betoppantunk a tanáriba. Bacsóné Kaszár Anita hozzáfűzte: – Hihetetlen mindaz, ami történt. Az utolsó percben született a győztes magyar gól, leírhatatlanul boldog volt mindenki. Tetszett Balázs nyilatkozata, abból is érezhető volt, hogy mekkora a futball iránti alázata.

Elek Szilárd igazgató Nyírábrányból jár át Nyírlugosra tizennégy esztendeje. A javaslatára készítették el a Dzsidzsák-falat, ahol folyamatosan gyarapodtak a relikviák:

– Ötvenhárman utaztunk Budapestre, szinte ez egy tantestületi kirándulás volt. Örök emlék mindenkinek. Büszke vagyok a kollégákra, akiket cseppet sem zavart, hogy hajnali háromra értünk haza, reggel mindenki ugyanúgy dolgozott, mintha mi sem történt volna. Pedig egy sporttörténelmi tett részesei lehettünk!

Dzsudzsák Balázs édesanyja, Kósa Ildikó a 4. b osztályfőnöke. Negyvenéve hűséges a munkahelyéhez:

– Ezúttal is küldtem 293 motivációs töltött káposztát és nyíradonyi kenyeret az edzőtáborba, most is nagy volt a sikere, még a szövetségi kapitánynak is ízlett. Nehéz szavakba önteni, amit átéltem. Ha hazajövök Balázs sikeres meccséről, mindig az kívánkozik előre, de a mostani mindent felülmúl. Mint ahogy a szurkolók énekelték: Az éjjel soha nem érhet véget. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki bármit is tett azért, hogy a fiam idáig eljusson.

A negyedikes Szántó Lajos rajzot készített a válogatottság csúcstartójáról:

– Még nem találkoztam Balázzsal, de ha egyszer sikerül, akkor biztosan gratulálok neki. Ő egy példakép. A magyar-görög meccset mamával néztem, amikor Kalmár betalált az utolsó percben, kiszaladtam a nappaliba, és kiabáltam, hogy „gól, gól, gól!!!”

Hovánszki György polgármester a Puskás Arénában adta át a díszpolgári elismerést Dzsudzsák Balázsnak:

– Ő Nyírlugos első díszpolgára, ez is jelzi, hogy milyen súlya van a díjnak, amit meghatottan és büszkén fogadott. A kitartása, a szerénysége is kellett, hogy ilyen magasra eljusson.

– Nagy becsben tartom a Balázstól kapott 42-es méretű góllövőcipőt, ezzel még egy korábbi válogatott meccs után ajándékozott meg. Amikor közel 20 éve a lugosi ifiben a Nagykállónak rúgott két gólt, azzal lettünk bajnokok. Kérdezték is: ki ez a kis tejfeles hajú játékos? Nos, azóta egy ország megismerte... Le a kalappal előtte, ő egy kiváló futballista és jó ember – jegyezte meg Kavalecz Béla, a nyírlugosi futballcsapat edzője.



LTL