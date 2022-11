A Nyíregyháza Spartacus NB II-es gárdája vasárnap a Csákvárt látta vendégül Sényőn. A hazaiak hamar jelentős hátrányba kerültek, a Szpari volt játékosa Hornyák Marcell, négy perc alatt két gólt is szerzett. A második félidőre egy harcosabb hazai csapat futott ki a folytatásra, megvoltak a helyzeteik, betalálni azonban nem tudtak. A csákvár viszont újabb gólt szerzett, végleg lezárva ezzel a találkozót.

Huszák Géza a Szpari vezetőedzője úgy látja, hogy a kora gólokkal még nem dőlt el a három pont sorsa.

– Sajnos a meccs elején két párharcot elveszítettünk középpályán, ezt pedig volt gólkirályunk kíméletlenül ki is használt – kezdte értékelését Huszák Géza. – A második félidőre úgy jöttünk ki, ahogy az elsőt kezdenünk kellett volna, jól játszottunk, kapufákat rúgtunk.

A szakember szerint hiába volt kétgólos hátrányban csapata, máshogy is alakulhatott volna a találkozó, ha az első félidőben megítélik számukra a jogos büntetőt.

– A második félidőben is néma maradt a síp, amikor szögletnél Ramost lerántották. Mostani helyzetünkben, ennyi sérülttel, egy eltiltottal, ennyit nem bírunk el. Ezer sebből vérzünk, ráadásul novák Csanád újra megsérült, alapembereink hiányoznak hetek óta. Ettől függetlenül kaptunk három gólt, amit nem szabadott volna, elöl pedig, annak ellenére, hogy megvoltak a lehetőségeink, semmi sem sikerült – fogalmazott Huszák Gáza. – A szünetben azt kértem a játékosoktól, hogy agresszívebben menjenek bele a párharcokba, labdaszerzésekből pedig bátrabban támadjunk. Ezt sulykoljuk hetek, hónapok óta, hogy sokkal gyorsabban kell támadásban lendülni, mert egy hátra passzal lelassítjuk a játékot, aztán a felállt védelem ellen már nem olyan könnyű játszani – zárta a szakember.

A Nyíregyháza Spartacus vasárnap Szegeden folytatja a sorozatot.