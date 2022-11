Az A’Studio Nyíregyháza az éllovas Veszprém otthonában lépett pályára a Futsal NB I. tizenkettedik fordulójában, s sajnos a hazai klub bizonyította kvalitásait, lényegében már az első félidőben eldöntötte a mérkőzés végkimenetelét. A fordulás után nagyot küzdött a szabolcsi egyesület, ám az eredmény már nem változott.

– Az első tíz perccel elégedettek lehetünk, végrehajtottuk a megbeszélteket, meccsben voltunk. Utána sajnos megint jött a szokásos rövidzárlat, amit egyszerűen nem értek, megkapjuk az első gólt és harminc-negyven másodpercen belül jön rá a második. Onnantól fogva pedig olyan gödörbe kerülünk, hogy hiába cserélek, hiába kérek időt, nem tudok rendet tenni a fejekben. Jó lenne ilyenkor egy tizenöt perces szünet, de ez nem az a kávéház. Az ellenfeleink pedig kegyetlenül kihasználják ezt az időszakot, pontosan így történt most Veszprémben is – mondta a mérkőzés után Lovasi Norbert vezetőedző.

Kimaradtak a ziccerek

– A fordulást követően összekaptuk magunkat, legalább tíz ziccerünk volt a második játékrészben, ami egytől egyig olyan volt, hogy vagy a kapufán csattant a labda, vagy a kapus védett, vagy csak centikkel maradt el a gól. Pedig ezekben a szituációkban már csak az utolsó jó döntésre lett volna szükségünk, ez azt hiszem, hogy koncentrációs probléma, hisz a játékosaim képesek arra, hogy berúgják ezeket a lehetőségeket. A második félidő 0–0 lett, hogyha pozitívumot kell keresni, akkor ez mindenféleképpen az. Ami a folytatást illeti rengeteg munka vár még ránk, akkor is, ha mint mindig, most is becsülettel küzdöttünk. Biztos, hogy a kapu előtt rendbe kell tenni a fejeket. Melózunk tovább ezerrel – zárta gondolatait a Nyíregyháza mestere.

A Nyírbátor szintén idegenben szerepelt, méghozzá Dunakeszin a Rubeola otthonában. A végig kiélezett találkozó utolsó percében két gól is született, előbb a nyírségi csapat talált be, ám egy lehetetlen helyzetből meglőtt bombagóllal egalizált a vendéglátó.

Reális végeredmény született

– Izgalmas mérkőzést játszottunk, sikerült megszereznünk a vezetést, de aztán egy kissé belealudtunk a meccsbe. Átvette az irányítást a Rubeola, majd a vezetést is megszerezték, mi pedig csak futottunk az eredmény után, rengeteg helyzetet kihagyva. Az utolsó percben megszereztük a vezetést, melyet nem sikerült megtartanunk, mivel a hazaiak egy bombagóllal kiegyenlítettek. A mérkőzés összképe alapján a döntetlen volt a reális eredmény – mondta el lapunk megkeresésére Baksa Csaba a Nyírbátor trénere.

A bajnokság soron következő fordulójában a tabella nyolcadikja, a Nyíregyháza a Magyar Futsal Akadémiát fogadja, míg a tizedik helyezett Nyírbátor a Kecskemétet látja vendégül. MN

Futsal: NB I., 12. forduló

Veszprém–Nyíregyháza 4–0 (4–0)

Veszprém, v.: Tóth-Tolnay, (Sipos, Muhari). Veszprém: Spandler – Fridrich, Dorogi, Bencsik, Kiss. Csere: Soós (kapus), Molnár, Everton Felipe, Bognár, Gavrilovic, Fellembek, Bartha, Gerencsér. Vezetőedző: Fehér Zsolt. Nyíregyháza: Szabolcsi – Varga, Krajnyák, Lakatos L., Gyügyei. Csere: Petró (kapus), Gyulai, Kovács B., Kovács G., Lakatos P., Kovács E., Bagdi. Vezetőedző: Lovas Norbert. Gól: Kiss (12.), Everton Felipe (12., 19.), Ábrahám (18.).

Rubeola FC–Nyírbátori SC 4–4 (1–1)

Dunakeszi, v.: Wittner, (Ibriksz, Karsai). Rubeola: Varsányi – Szabó, Maruzsi, Gál, Józsa. Csere: Vincze (kapus), Kovács, Rohrbeck, Somogyi, Oláh, Sóvári, Krizsán, Hadzsi, Katona. Vezetőedző: Jenei Ottó. Nyírbátor: Opre – Faragó, Szentes, Siska, Csoma. Csere: Tóth (kapus), Nagy, Szucsányi, Szabó, Kerekes, Rácz, Hoksz, Hadházi, Orosz. Vezetőedző: Baksa Csaba.

Gól: Kovács (19.), Gál (22.), Sóvári (27.), Katona (40.), illetve Szabó (16.), Faragó (26.), Szentes (31., 40.).