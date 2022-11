A nyári igazolások ismeretében még annak ellenére sem meglepő, az Újfehértó őszi elsősége a Nyír-Wetland megyei I. osztályú bajnokságban, hogy Piskóti Zsolt csapata az összes mérkőzését idegenben játszotta. Annál inkább figyelemre méltó a Kállósemjén második helyezése, hiszen a frissen feljutó alakulatok legfőbb célja az, hogy megkapaszkodjon az osztályba.

A semjéniek az utóbbi években rendre a megye kettes csoportjuk élmezőnyébe tartoztak, a 2020/2021-es évadban a Nyíregyháza tartalékcsapat is megelőzve bajnokok lettek. Akkor még nem vállalták a feljutást, idén viszont minden összeállt ahhoz, hogy a Pannónia Zrt. csoportot utcahosszal megnyerő együttes megmutassa magát a megye élvonalában.

A kevesek egyike, akit nem lepett meg az eredmény az Gáll László, az egyesület elnöke.

– Tavaly azért nem vállaltuk a feljutást, mert én és a vezetőség többi tagja is úgy gondolta, kell még legalább egy év ahhoz, hogy előkészítsük az osztályváltást – fogalmazott az elnök. – Huszonöt évvel ezelőtt feljutott az egyesület, ám azonnal kiesett a második vonalba. Az utánpótlásban voltak gondjaink, azokat rendbe tettük, így készen álltunk arra, hogy megméressük magunkat a megyei első osztályba – tette még hozzá.

A keret nagy része egyben maradt, a korábbi alapemberekhez érkezett Vass István, Tóth Bence, Törtei Tamás, Lakatos László, Gömze Antal, Gyulai József és Lakatos Bence. Így minden adva volt ahhoz, hogy a csapata az osztály meghatározó taja legyen és elérje a vezetőség által kitűzött célt, az első öt hely valamelyikének a megszerzését.

A csapat nem is hagyott kétséget afelől, hogy bizony számolni kell velük, az első fordulóban pályaválasztóként legyőzték a Mátészalkát, hazai pályán aztán a lehetséges huszonnégy pontból huszonkettőt begyűjtve alapozták meg kiemelkedő teljesítményüket.

A mindenben maximalista elnökük azonban a Nyírbátorban nyújtott produkcióval nem volt elégedett, a mérkőzést követő beszélgetések aztán visszazökkentették a csapatot a helyes mederbe. Nagy különbségű győzelmek szegélyezték menetelésüket, az utolsó fordulóban például nyolcat rúgtak Nyírmeggyesen, múlt hétvégén pedig a halasztott Balkány elleni mérkőzésükön négyszer voltak eredményesek, mindeközben egyet sem kaptak.

Az elnök elmondta, hogy most jól megérdemelt pihenőjüket töltik a játékosok. A munkát továbbra is Vologyimir Ovszijenko játékos-edző vezetésével január második hetében kezdik és előreláthatólag változatlan kerettel vágnak neki a tavaszi folytatásnak.

Kállósemjéni számok

Őszi végeredmény

2. 15 10 3 2 38-11 33

Hazai pályán

1. 8 7 1 - 21-6 22

Vendégként

5. 7 3 2 2 17-5 11

Házi góllövőlista. 13 gólos: Hamza Tamás. 9 gólos: Gömze Antal. 3 gólos: Fodor András. 2 gólos: Bodnár László, Törtei Tamás. 1 gólos: Danó Zsolt, Docsa István, Gyulai József, Vologyimir Kornutjak, Lakatos János, Marozsán Zsolt, Szabó Imre, Tóth Béla Bence.