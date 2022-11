Két hét szünet után folytatódott az NB I.-es futsalbajnokság. Megyénk két csapata közül sajnos csak az egyik örülhetett a 10. fordulóban, hiszen a Nyírbátori SC 2–1-re legyőzte az ELTE-BEAC-ot, míg az Á Stúdió Futsal Nyíregyháza 6–4-re kikapott a Rubeolától.

A bátoriakra nagyon ráfért már az újabb siker. Mint ismert Szabó Stevenék rögtön sikerrel indították a szezont, ám az elmúlt nyolc mérkőzésen egyaránt vereséget szenvedtek. Ez a rossz sorozat szakadt meg péntek este.

– Az eleje úgy sikerült, ahogy elterveztünk, már az első percben megszereztünk a vezetést, sőt, még ugyanabban a percben kettő a nullában vezettük kapusra a labdát, ha azt belőjük, sokkal könnyebb mérkőzést lett volna – értékelt Baksa Csaba, a Nyírbátor vezetőedzője. – Utána a már megszokott módon kihagytuk a helyzeteket, kapufákat rúgtunk és az ellenfélnek sikerült egyenlíteni. A szünetben rendeztük a sorokat és újra betaláltunk a hajrában, de ebben a játékrészben is több helyzetet alakítottunk ki, büntetőt is hagytunk ki. Reméljük, egyszer kiszakad a gólzsák, de most nagyon örülünk a győzelemnek, gratulálok a csapatnak. Sok fiatal volt a keretben, ők is hozzátettek a sikerhez. Bízunk benne, hogy elindulunk előre és ebben az évben még eredményesek leszünk, hiszen játszunk olyan meccseket, amiket ha megnyerünk, a középmezőnyre felzárkózhatunk.

A Nyírbátor legközelebb a DEAC vendégeként lép pályára és januárig megmérkőzik még a Rubeolával, a Kecskeméttel, a Veszprémmel, a Magyar Futsal Akadémiával, a Berettyóújfaluval és a Nyíregyházával is.

Futsal: NB I., 10. forduló

Nyírbátori SC–ELTE-BEAC 2–1 (1–1)

Gól: Szentes Bíró (1.), Szabó (36.), illetve Szini (9.).

A forduló további eredményei: Á Stúdió Futsal Nyíregyháza–Rubeola FC 4–6, Haladás–DEAC 1–1, Újpest–Aramis 3–4, Berettyóújfalu–Kecskemét 5–3, Magyar Futsal Akadémia–Veszprém (1–2).

A bajnokság állása

1. Berettyóújfalu 10 9 - 1 43-19 27

2. Veszprém 10 8 1 1 40-18 25

3. Aramis 10 7 1 2 41-24 22

4. Haladás 10 6 2 2 59-24 20

5. Kecskemét 10 6 2 2 47-27 20

6. DEAC 10 5 3 2 43-17 18

7. Újpest 10 4 1 5 33-33 13

8. Nyíregyháza 10 3 - 7 29-48 9

9. MFA 10 3 - 7 20-47 9

10. Nyírbátor 10 2 - 8 19-47 6

11. Rubeola 10 1 1 8 19-48 4

12. ELTE-BEAC 10 - 1 9 13-54 1