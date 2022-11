Aleksandar Jovicic személyében bosnyák válogatott játékost szerződtetett a Kisvárda Master Good. A huszonhét esztendős belső védő a horvát élvonalban szereplő HNK Gorica csapatától érkezett. A 189 centis futballista pályafutása a Prijedornál indult, a horvát bajnokságba 2016-ban került, az elmúlt négy idényt egyaránt a Gorica színeiben töltötte. A válogatottban 2021 májusában debütált, a címeres mezt eddig két alkalommal ölthette magára.

- Boldog vagyok, hogy aláírtam a Kisvárda csapatához. Most már nem titok, hogy nyáron is megkerestek, akartak engem, ám akkor még nem jött össze az üzlet, örülök, hogy most végre igen. Figyelemmel követtem a Várda szereplését, ismerek néhány srácot a keretből, mint honfitársamat, Jasmin Mesanovicot, vagy éppen Dominik Kovacicot, akivel sokszor játszottunk egymás ellen a horvát ligában. Mondhatom, igazán remek játékos, örülök neki, hogy immár egymás oldalán futballozhatunk. Bízom benne, hogy a klub céljainak eléréséhez én is hozzá tudok járulni, extra motivációt jelent a számomra, hogy kiléphessek az európai kupaporondra, ez a karrieremben még nem fordult elő. Már decemberben csatlakozom a társaimhoz, lesz néhány napom arra, hogy megismerjem a körülményeket és a csapattagokat, hogy aztán januártól már újult erővel kezdjük a felkészülést - nyilatkozta a szerződése aláírásával egyidőben Jovicic, aki Kisvárdán a hármas számot viseli majd.