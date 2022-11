Csütörtökön délelőtt a jégkorong iránt érdeklődő gyerekeket várta a városi jégpályán a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. és a Magyar Jégkorong Szövetség közös rendezvénye. Az esemény vendége volt Kovács Zoltán, a szövetség szakmai alelnöke és a magyar válogatott Gottlibet Zóra és Orbán Attila. A délelőtt folyamán alsó tagozatos tanulók ismerkedhettek meg a jégkorong sporttal, a jéggel. A korcsolyázni tudó gyerekeket játékos feladatokkal is várták a rendezők, akik nem voltak még jégen, azokat szakképzett oktatók ismertették meg a korcsolyázás alapjaival. Nyíregyháza harmadszor házigazdája a „ Gyere hokizni” roadshownak.

– Azért indítottuk el négy éve el ezt a programot, mert azt láttuk, hogy nagy igény van arra, hogy az iskolás és az egyesületek egymásra találjanak és kialakuljon közöttük a kapcsolat. Hiszen a toborzás szempontjából legfontosabb az iskolák és az óvodák megnyerése – fogalmazott Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai alelnöke. Ebben az esztendőben szeptemberben kezdtünk és Nyíregyháza a program hatodik állomása. A helyi szervezők mindenhol kitesznek magukért és az iskolák és az egyesületek is együttműködőek. Egy-egy ilyen alkalommal a válogatott játékosok mellett a kabalafiguránk Csúszka a legnagyobb sztár.

Nyíregyháza nem tartozik a sportág élvonalába, a szövetség mégis fontosnak érzi, hogy a programmal évente ellátogasson a városba.

– Egyrészt megyeszékhelyről van, ráadásul egy nagyon szép pálya áll a sportág rendelkezésére. Szeretnénk abban segíteni, hogy itt megteremtsük a sportág széles alapját – reagált a felvetésre a szakmai alelnök.

A gyerekek kitörő örömmel fogadták a két válogatott játékost. Gottlibet Zóra játékosként a KMH-nál, az FTC-nél és a brit Guilfordnál is megfordult, A játékos, aki 2019-ben és 2020-ban női U18-as divízió 1/A-s világbajnokságon, idén pedig a női felnőtt divízió 1/A-s vb-n vett részt, már vonalbíróként is tevékenykedett élvonalbeli férfibajnokin. A gyerekek kérdésére elmondta, hogy hat éves korában testvérével korcsolyázott a Városligeti Műjégpályán és ott szúrt szemet egy edzőnek, hogy milyen ügyesen siklanak a jégen. Ezután kipróbálták magukat egy edzésen és annyira megtetszett nekik, hogy ottragadtak.

Orbán Attila Dunaújvárosban lett ismert jégkorongozó, majd a székesfehérváriakkal 325 EBEL-mérkőzést játszott. Végül 2019-ben a HK Budapest csapatkapitányként (később egyesültek a MAC-cal) színeiben igen fiatalon hagyta abba a profi jégkorongot, azóta edzőként tevékenykedik.

Orbán Attila is korán elkötelezte magát a sportággal.

– Sportiskolai felvételire mentem, ahol Kercsó Árpád mesteredző látott benne fantáziát, így ezt a sportágat választottam – mondta a kezdetekről a korábbi játékos.