Labdarúgás. A tizenharmadik forduló következik a Nyír-Wetland megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban, melynek egy kivételével valamennyi mérkőzését szombaton játsszák. A Vásárosnamény két vereség után szeretne újra rálépni a győzelem útjára, ám a remek formában lévő Kállósemjén sem azért érkezik látogatóba, hogy üres kézzel távozzon. Vologyimir Ovszijenko fiai a bajnokság korábbi szakaszában mindössze kétszer kapituláltak, önbizalom-növelésként pedig legutóbb négy góllal tömték ki az Ibrány hálóját. A hazai gárda ellenben egy ideje már adós a jó játékkal, ahogyan Unchiás Rémusz fogalmazott: – aki nem hajlandó csúszni-mászni és meghalni a győzelemért, annak nincs helye a csapatban.

Résen kell lenni

Parázs kis meccsre van kilátás Csengerben, a hazai együttes nem szeretne leszakadni a középmezőnytől, még akkor sem, ha több mint egy hónapja nem sikerült győztesen elhagynia a pályát. Talán abból kovácsolhat előnyt a vendéglátó, hogy aktuális ellenlábasa, a Tarpa is mindössze csak egyetlen alkalommal diadalmaskodott az elmúlt hetek során. Résen kell lennie a Nyíregyháza II.-nek is, hisz a tizenegyedik és a tizenkettedik fordulóban megszerezhető hat pontból, mindössze egyet gyűjtött be, de a Nyírbátor számára is égető lenne a siker, már ha nem akar lemaradni az élmezőnytől.

Győzelemre törnek az éllovasok

A Mátészalka az elvárásoknak megfelelően háromra növelné győzelmi szériáját, persze a Totón is a biztos „1-es” meccsek azok, melyek a legtöbbször elmennek, s a Nagyhalásznak is lesz azért ebbe beleszólása. Ahhoz a Nyírmeggyeshez látogat a listavezető Kemecse, amely az elmúlt hétvégén végre-valahára megszerezte első sikerét. Az éllovas továbbra is foggal s körömmel védi a tabella első pozícióját. Ennek tudatában az Újfehértó és a Mándok is győzelemre tör, előbbi a mindig veszélyes Mándok, míg utóbbi a győzni hetek óta képtelen Nagyecsed otthonába látogat. A forduló egyetlen vasárnapi összecsapásán az Ibrány a Balkányt fogadja. Egyik csapat sincs éppen jó formában, de amelyikük nyer az lélektanilag nagyot léphet előre a kiesés elkerülése érdekében. Ez az a tipikus mérkőzés, ahol a döntetlen nem igazán kifizetődő. MN

Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 13. forduló, edzői várakozások (kezdés: 13, ifi: 11)

Szombat

Vásárosnamény (12.)-Kállósemjén (5.)

Unchiás Rémusz, a Vásárosnamény edzője: – Igencsak adósak vagyunk a szurkolók felé a jó játékkal, úgyhogy a hétvégén csak az a játékos fog pályára lépni, aki csúszni-mászni fog és meghal a győzelemért.

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Nagyon nehéz mérkőzésre számítunk, mivel a Namény odahaza bizonyítani szeretne a saját szurkolói előtt. Próbálunk a lehető legjobban felkészülni ellenük, nyilván a győzelem a célunk, hiszen minden mérkőzésen nyerni akarunk.

Csenger (10.)-Tarpa (7.)

Barcsay István, a Csenger edzője: – Sokat futó, lendületes csapattal találkozunk a hétvégén, így nagyon oda kell tenni magunkat, ha eredményt akarunk elérni. Szeretnénk javítani a hazai mérlegünkön.

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Nagyon sajnálom a múlt heti mérkőzésünket, hiszen a fiúk mindent megtettek a győzelemért. Úgy gondolom, hogyha ugyanazt a teljesítményt tudjuk nyújtani a Csenger ellenében is, akkor elhozhatjuk a három pontot.

Nyíregyháza II. (4.)-Nyírbátor (8.)

Tudja Dávid, a Nyíregyháza II. edzője: – Fontos lesz, hogy a helyzeteinket jó százalékkal használjuk ki, ugyanis az elmúlt hetekben ezzel rendre problémáink adódtak. Eltiltottjaink, sérültjeink visszatérhetnek, így bízom abban, hogy számunkra kedvező eredményt érünk majd el.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – A múlt heti hozzáállásunk nagyon nem tetszett, de itt a lehetőség a javításra az egyik bajnokesélyes otthonában.

Mátészalka (6.)-Nagyhalász (16.)

Kiss Tamás, a Mátészalka játékos-edzője: – Természetesen hazai pályán nem lehet más célunk, mint a három pont itthon tartása. Ehhez maximális hozzáállást és koncentrációt várok, így tovább tudjuk majd tolni a hazai jó sorozatunkat.

Nagy Lajos, a Nagyhalász edzője: – Ahogy összeröffentünk az elmúlt meccsre, az egy vicc volt. Ahogy reagáltunk bizonyos szituációkra az pedig egy másik. Szóval van itt humor bőven, de attól tartok, hogy ilyen hozzáállással nem lesz poénos a szalkai kirándulásunk sem.

Nyírmeggyes (15.)-Kemecse (1.)

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Remélem, hogy a múlt heti győzelem lendületet ad majd a folytatásra és végre a játékosok is elhiszik, hogy tudunk mi mérkőzést nyerni. Hétvégén egy nagyon jó formában lévő csapat látogat hozzánk, a Kemecse jelenleg vezeti a bajnokságot. Egy biztos, mindent megteszünk majd azért, hogy itthon tartsuk a pontokat.

Resán Attila, a Kemecse edzője: – Nem lesz ez azért olyan egyszerű menet, de értelemszerűen a győzelemért megyünk.

Mándok (11.)-Nyírbéltek (3.)

Dolhai Máté, a Mándok edzője: – Az elmúlt hétvégén nem volt túl sok szerencsénk. Remélem, hogy a soron következő bajnokin mellénk áll és át tudunk végre lépni a saját árnyékunkon. Gyüre Tamás visszatérése bizakodásra ad okot a nagy menetelésben lévő Nyírbéltek ellen.

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – Nem téveszt meg bennünket a Mándok tabellán elfoglalt helye, hisz ettől jobb csapatnak tartom őket. Szeretnénk megőrizni a hetek óta tartó jó formánkat, így ponttal vagy pontokkal akarunk távozni.

Nagyecsed (9.)-Újfehértó (2.)

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Bosszantó volt az elmúlt hétvége, miután a Csenger az utolsó pillanatban csent el tőlünk egy pontot. Ezen már kár rágódni, hiszen egy bombaformában lévő és nagyon jó játékoskerettel rendelkező Újfehértó látogat hozzánk. Szeretnénk jó eredményt elérni, igyekszünk behúzni náluk a kéziféket, különben könnyen átszáguldhatnak rajtunk, ahogyan mindenki máson is.

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Először is az Újfehértói Egyesület minden vezetője és játékosa nevében őszinte részvétünket fejezzük ki Szabó Józsi bácsi családjának. A szezon hátralevő mérkőzésein minden győzelmet az ő emlékére ajánlunk. Amióta én irányítom a csapatot, még sohasem sikerült győznünk Nagyecseden, egyszer azonban minden sorozat megszakad, de, hogy az most lesz-e, azt még nem tudhatom. Minden esetre bízom a fiúkban és abban is, hogy egy kemény, de sportszerű, jó meccset játsszunk.

Vasárnap

Ibrány (14.)-Balkány (13.)

Kató István, az Ibrány edzője: – Az elmúlt mérkőzésen jó felfogásban játszottunk, a kiállítást követően is volt tartásunk. Ezt a hozzáállást várom el a Balkány ellenében is. Hatpontos meccs következik, amelyet meg kell nyernünk.

Mirgai László, a Balkány edzője: – Mindkét csapatnak nagy szüksége van a három pontra, hisz hasonló helyzetben vagyunk. Nehéz mérkőzésre számítok, de természetesen mindent meg fogunk tenni azért, hogy pontot vagy pontokat szerezzünk.