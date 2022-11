Korábban beszámoltunk róla, hogy ezekben a napokban a Hübner Nyíregyháza BS két játékosa is hazája válogatottjával készül.

Marek Dolezaj csütörtök este pályára is lépett a szlovák nemzeti csapatban. Északi szomszédunk 74–70-re megverte Dániát a 2025-ös Európa-bajnokság előselejtezőjében. A nyíregyháziak magasembere hat percet játszott, pontot nem dobott, 4 lepattanó került a neve mellé. A szlovákok vasárnap 18 órakor Norvégiában folytatják a sorozatot.

Legutóbbi cikkünk idején még nem volt biztos, hogy Jordan Williams bekerül a brit válogatott 12 fős meccskeretébe. Azóta nyilvánossá vált, hogy a Blue Sharks erőcsatára is ott van a csapatban, péntek 20 órakor ő is pályára léphet a szerbek elleni világbajnoki selejtezős meccsen, majd azt követően hétfőn, Lettországban is lehetőséget kaphat.

A két játékos a válogatott meccsek után jövő héten tér vissza Nyíregyházára és klubjukkal folytatják a felkészülést a Zalaegerszeg elleni, november 19-i bajnoki mérkőzésre.