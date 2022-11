Mindkét megyebeli csapatunk 2-2-es döntetlennel zárta a NB III.-as labdarúgó-bajnokság 17. fordulóját. A tizenötödik helyen álló Kisvárda Master Good II. a DEAC otthonában szerepelt, ahol közel került ahhoz, hogy hat nyeretlenül megvívott találkozó után végre győztesen hagyhassa el a játékteret. Gerliczki Máté tanítványai a második félidő elején már kétgólos előnyben voltak, ám a tabella élmezőnyében helyet foglaló debreceniek előbb szépítettek, majd az utolsó előtti percben egy vitatható büntetővel ki is egyenlítettek. A szabolcsi csapat mindezek ellenére elégedett lehetett a mutatott játék képével, hisz sorozatban öt elveszített meccs után immáron a második döntetlenjét érte el.

– Nem is a megszerzett pont a fontos, hanem az, ahogyan megszereztük. A hozzáállás és a mutatott játék is teljesen megfelelt annak, mint amit akkor tűztünk ki célul, amikor három hete átvettem a csapatot. Ezen az úton kell tovább haladnunk és akkor az elkövetkezendő fordulókban is eredményesek lehetünk még akkor is, ha nagyon nehéz mérkőzések várnak ránk – mondta el lapunk megkeresésére Gerliczki Máté vezetőedző.

A Sényő-Carnifex FC bízott abban, hogy az őszi szezon utolsó hazai mérkőzésén a szintén a kiesés elől menekülő Vasas II. ellenében begyűjtheti a három pontot és elmozdulhat a 18. helyről. Reménykedésre adott okot az is, hogy az elmúlt időszakban helyenként már dicséretes játékot mutatott a nyírségi csapat. Az első félidőben előnybe is kerültek Jócsák Dávidék, ám a második játékrészben lényegében négy perc alatt fordított Harmati Tamás legénysége. A hetvenedik percben még sikerült egyenlíteni, ám a folytatásban már nem változott az eredmény, így egy-egy ponton osztozkodtak a felek.

– Egy nagyon fiatal, de annál lendületesebb csapattal találkoztunk, akik ellen sajnos csak egy pontot tudtunk szerezni. A szünetre még előnnyel vonultunk be, viszont a második játékrész eleji rövidzárlat megbosszulta magát. Az ellenfél átvette az irányítást és megfordította a mérkőzést, melyet követően még visszajöttünk a meccsbe, egyenlítenünk, viszont a győzelem megszerzéséhez már nem maradt elég energiánk – nyilatkozta a mérkőzés után Fiuemi Viktor a Sényő edzőpárosának tagja, aki Imrő Lászlóval közösen vezeti a csapatot.

A Sényő vasárnap a DVTK II. otthonába látogat, míg a Kisvárda tartalékcsapata az éllovas BVSC-Zuglót fogadja.