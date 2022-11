A Washington State University egy Pullman nevű városban található, és semmi köze a fővároshoz. Olyannyira, hogy Washington a nyugati part legészakibb állama, Kanadával határos, a központja Se­attle. A rangos intézménynek van Nobel-díjas öregdiákja (Irwin Rose, 2004-es kémiai Nobel-díj), olimpiai bajnoka, (Paul Enquist, 1984, férfievezés), színésze (Dolph Lund­g­ren). És immáron nyíregyházi hallgatója is.

Miként arról tavasszal már beszámoltunk, Hatházi Dóra, a Nyíregyházi Sportcentrum úszója, az Arany egykori diákja ösztöndíjat kapott az illusztris intézménybe, ahol folytathatja az úszást és a tanulást. Kíváncsiak voltunk arra, hogyan él az óceánon túl Dóri, milyen benyomásai vannak az egyetemi életről és az amerikai egyetemi sportról.





Pontosan mikor, milyen úton érkeztél meg Pullmanba?

Frankfurti és denveri átszállással, 25 órás út után augusztus 20-án érkeztem Pullmanba, eléggé fárasztó volt.



Milyen volt a fogadtatás?

Szívélyes. Úgy vélem, már nagyon várták, hogy megérkezzek, s a vezetőedzőm is kijött elém.



Mi volt a legrosszabb az első napokban?

Lehet, hogy furcsa, de a kaja volt a legrosszabb, mert akkor még nem volt menza és magamnak kellett megoldani az étkezést.



A WSU 1890-ben alapított állami fenntartású felsőoktatási intézmény, amely 31 478 fős hallgatói létszámával a Washingtoni Egyetem után az állam második legnagyobb egyeteme, melynek 12 főiskolája és egy mesterképző intézménye van. Hogy tetszik az egyetem? Mit választottál, milyen az ottani tanulási rend: vannak előadások, írásbeli vagy szóbeli vizsgák? Vannak rajtad kívül magyarok?

Az egyetem nagyon tetszik, a tanárok és a csoporttársak is nagyon segítőkészek. Minden mindössze öt percre van a campustól. Marketing szakon tanulok, hétfőn négy, kedden egy, szerdán három, csütörtökön egy, pénteken pedig két órám van. Magyar hallgatóval még nem találkoztam. Írásbeli vizsgák vannak online és személyesen is. A tanárok között van, aki nagyon szigorú, de előfordul az ellenkezője is.



Hogy fogadtak az úszóklubban, mennyit edzetek? Már versenyen is voltál – ezt hogy értékeled?

Az úszócsapat minden tagja nagyon várt, kedvesek velem és kiváló a csapatszellem. Mindenki drukkol, szurkol és biztatja a másikat. Az edzések száma hetente 9-10. Méterben kevesebbet úszunk, viszont többet és okosabban kondizunk. Tudjuk, mit miért csinálunk. Nemcsak a méter számít, hanem a víz alatti munka, a rajt, a technika, a fordulók. A reggeli kondi után speciális edzések vannak: rajt pólóban, majd nélküle, s medicinlabdával. Három versenyem volt, itt nem méterben, hanem yardban mérik a távokat. Az első egy háziverseny volt, amelyen medencecsúcsot úsztam 200 yard pillangón – ezt a rekordot Hosszú Katinka tartotta 2011-től. A második megmérettetés a kaliforniai Fresnóban nyitott medencében volt, a harmadik pedig az egyetemi bajnokság. Ez számomra szokatlan módon még kétórás sem volt, pörögtek az események. A 400 vegyest megnyertem, 200 pillén és 500 gyorson második lettem, s a váltóban is úsztam. Kissé fárasztó volt, ám az jólesett, hogy a versenyeken az egész csapat ott áll a medence szélén, és szurkol a másiknak.





Hogy néz ki egy napod? Hol laksz, mit csinálsz a szabadidődben?

Hétfőn, szerdán és pénteken korán, ötkor kelek, mert 6-tól egyórás kondi van, utána pedig 75 perc úszás. Hétfőn és szerdán én többet úszok, mert többre van igényem. Kedden és csütörtökön nincs reggel edzés, ilyenkor tovább tudok aludni, negyed kilenc körül kelek fel. A délutáni edzés előtt szárazföldi gyakorlás van, s hasra edzünk, majd 15–17-ig úszás következik. A reggeli edzések után eszek valamit, majd irány a suli. Az órák után aludni szoktam kicsit, majd jöhet az ebéd. Minden délutáni edzés után fizioterápiára és masszázsra megyek. Az esti program vacsora, tanulás és bandázás. Szombaton reggel 7-től van egy óra kondi, majd 2 óra úszás. Koliban lakom, a szobatársam segített a berendezkedésben. Itt minden külhoni mellé egy amerikai lányt raknak, hogy a nyelvtanulás jobban menjen. Egy apartmanban két szoba van két-két hallgatóval, egy közös fürdőszobával. A másik szobában egy dél-amerikai lány a külföldi. Az úszótársaimat már tanítgatom magyar szavakra, ami igen nagy derültséget okoz. A dél-amerikai lány pedig tanul: a minap, amikor az otthoniakkal beszéltem, rájuk is köszönt magyarul, amin anya igencsak meglepődött. Van egy létesítmény, ahol csak a sportolók étkeznek, és ez nagyon jó. Hétvégén bevásárolunk és mivel a közelünkben nincs bolt, autóval járunk.



Mi az, ami leginkább tetszik a városban vagy a campuson?

Pullman egy dombos vidék, ami Nyíregyháza után szokatlan. A campus nagy, tele régies épületekkel, és rengetegen járnak ide, hiszen Pullman egyetemi város.





Hogyan tartod a kapcsolatot anyáékkal?

Messengeren beszélünk hétfő kivételével szinte mindennap, de a kilenc órás időeltolódás miatt nem könnyű összehozni.



Mikor jössz haza, válogatottként mikor fogsz versenyezni?

A tervek szerint december 14-e körül megyek. Sajnos nem maradhatok sokáig, 27-ére vissza kell jönnöm, mert San Diegóba utazunk edzőtáborba. Válogatott versenyre pedig akkor jövök, ha beválogatnak.



Mi az eddigi legkellemesebb élményed?

Az első héten csapatépítő kiránduláson voltunk egy vízesésnél Idahóban. Teljesen nomád kirándulás volt, faházakban laktunk és mi főztünk. Fresnóba repülővel utaztunk Las Vegas-i átszállással, a verseny pedig nyitott medencében volt, egy pálmafák övezte uszodában.

Mán László