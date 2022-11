Dunaharasztiban is kikapott a NYÍKSE

A múlt heti Dávid Kornél Akadémia elleni hazai vereség után kicsit lógó orral utazott a NYÍKSE NBI/B csapata Dunaharasztiba. Ott hideg terem és tüzes, mindenre elszánt ellenfél fogadta a fiúkat.

Súlyosbította a helyzetet, hogy az egyik stabil, kezdő embernek számító játékosunk, Kurucz Ádám a héten egyetemi mérkőzésen sérült súlyosan. Az első negyed megint rosszul indult, 9-0 és utána is csak hiba, kimaradt dobások és borzasztó védekezés. A tavalyi év legjobban védekező NB II-es csapatán most átrohant az ellenfél, már a negyed utolsó perce előtt 21-2(!). Aztán Tisza triplája, büntetője és két duplája húzott ki őket a mocsárból (21-10). A folytatásban Skorcov két jó megmozdulással be is húzott négy pontot és Gáspár is megkezdte a pontgyártást, de nem tudtak tízen belülre kerülni. Jött viszont az ellenfél egyik legjobbjától, Mészárostól két trojka és máris 13 pont volt a hazai előny.

Hiába szerzett a csapat legjobbja Tisza még egy “hármast” és büntetőket, sajnos a félidő vége előtt egy utolsó mp-es kosarat kaptak, így 44-29 lett a félidő. Hiába nyitotta Gáspár sikeres triplával a második félidőt, gyorsan kaptak három duplát válaszul. Megint csak csak sok volt a bosszantó hiba, védekezésbeli fegyelmezetlenség, a kommunikáció és a tűz hiánya és újabb kapott pontok, már 50-32, végül 66-51-el fordultak a felek a záró etapra.

Talán itt roppant meg csapat, amikor sokadjára nem sikerült 10 pont különbség alá kerülni, sőt azonnal kaptak egy 10-0 -s rohamot! (76-51). ráadásul a 37. perc végéig Cvijin hármasán kívül senki nem tudott betalálni, sokszor üres dobóhelyzetből sem. (83-54). Igaz, a végére még sikerült kicsit közelebb kerülni, de ez már csak annak volt köszönhető, hogy a hazaiak nem kockáztattak, 89-63 lett a vége, az utolsó negyedben már “beleszaladt a késbe” a NYÍKSE. A végig dolgosan és bátran játszó Tiszán kívül csak a fiatal, újonc Kovács dicsérhető, aki csak 5 percet volt pályán, de harcolt, küzdött és pontot is szerzett.

Szerdán Kecskemétre utazik a csapat, ahol egy korábbi, elmaradt mérkőzést pótol.

Dunaharaszti MTK-NYÍKSE 89-63 (21-10, 23-19, 22-22, 23-12)

NYÍKSE: Vida 2, Gáspár 13/3, Cvijin 10/6, Verba 2, Uduoise. Csere: Tisza 20/9, Kovács 1, Szilasi 5, Földesi 2, Skorcov 6, Asztalos 2, Irinyi. Vezetőedző: Brane Savic.