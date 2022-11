Nem túlzás azt állítani, hogy magyar labdarúgás történelmének egy korszaka lezárult azzal, hogy múlt héten vasárnap este Dzsudzsák Balázs utolsó mérkőzését játszotta a nemzeti együttesben. A Lokiban nevelkedett, majd neves európai csapatokat is megjárt futballista ezen a találkozón 109. alkalommal húzta magára a címeres mezt, amivel egyedüli csúcstartóvá vált. Senki más még ennyiszer nem szerepelt a válogatottban, Király Gábor a második, 108 összecsapással.

Az elmúlt napokban rengeteget foglalkozott a sajtó a DVSC csapatkapitányával, de a kezdetekről talán kevesebb szó esett. A HAON-nál arra voltunk kíváncsiak, hogy a pályafutása legelején milyen lehetett Balázs, ezért három olyan szakembert kerestünk meg, akik ott voltak a kezdeti lépésekkor.

Katona Zoltán neve biztosan ismerősen cseng a debreceni futballszeretők körében, hiszen a DVSC-hez és a DEAC-hoz is ezer szállal kötődik a most sportszergyártó céget vezető szakember. Annak idején az Olasz Focisuliban és a Loki utánpótlásában is volt a fiatal Balázs edzője.

Katona Zoltán

Fotós: Hajdú-Bihari Napló-archív

– Nem kellett hozzá nagy szakértelem, hogy kiszúrjuk, hogy mennyire tehetséges játékos volt. Már akkor is imádta a focit, emlékszem a „kis szőke fejére”, hogy állandóan mosolygott. Rendkívül elhivatott volt, és mindent alárendelt a sportnak, az edzések végeztével sem tette le a labdát, ez volt az élete – emlékezett vissza.

A tréner elárulta, hogy élmény volt Dzsudzsák Balázzsal együtt dolgozni. Minden mozdulatán látszott, hogy erre született: intelligens volt a pályán, jól reagált a helyzetekre és mindig győzni akart. – Amikor gyerektornákon játszottunk, már akkor is mondtam, hogy őt érdemes figyelni. Voltak olyan tehetséges fiatalok, akikről azt hittük, hogy első osztályú futballisták lesznek, de nem lettek. Akadt, akiről nem gondoltuk volna, de mégis eljutottak az NB I.-ig. Balázs esetében biztosak voltunk benne, ha semmi nem jön közbe, akkor ő profi futballista lesz – mondta.

Katona Zoltán úgy véli, a Loki csapatkapitányának ott kellett volna lennie a tavalyi Eb-n a magyar válogatottban.

– Természetesen nem vagyok Marco Rossi helyében és nem is tisztem megítélni az ő döntéseit, de annak a játékosnak, aki ennyit tett a nemzeti csapatért ott lett volna a helye a keretben. Ezek után számomra nem is kérdés, hogy megérdemelte a görögök elleni szép búcsút – jelentette ki.

Dzsudzsák Balázs útja az Olasz Focisuliból a DVSC utánpótlásába vezetett, ahol később a klub élő legendája, Herczeg András vette szárnyai alá a tehetséges labdarúgót.

Herczeg András

Fotós: Hajdú-Bihari Napló-archív

– Több alkalommal is dolgozhattam együtt Balázzsal. Először, amikor az ifi csapat edzője voltam és az alsóbb korosztályból felhoztam, mert látszott rajta, hogy a nagyobbak között is megállná a helyét. Aztán Létavértesre kerültem –, ahol akkoriban a Loki fiatalja pallérozódtak – és oda is vittem magammal. Később az első keretnél lettem pályaedző és javasoltam, hogy kerüljön fel a nagyok közé – idézte fel a szakember.

Herczeg András szerint Dzsudzsák Balázs rendkívül szorgalmas és elhivatott volt már egészen fiatalon is.

– Mindig ott volt nála a labda és állandóan játszott valamit, mert imádta a focit. Nagyszerű karriert futott be, amire büszkének kell lennünk rá, és nemcsak labdarúgóként fantasztikus, hanem nagyszerű ember is – zárta gondolatait a DVSC Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója.

Supka Attila

Fotós: Észak-Magyarország-archív

Ahogy azt Herczeg András is említette, Balázs nagyon fiatalon, már 18 évesen – a 2004-2005-ös idény téli szünetében – került a Loki felnőtt keretébe. Akkor az a Supka Attila volt a vezetőedző, aki a története során először vezette bajnoki címig a DVSC-t, pont az emlegetett szezonnak a végén. A HAON őt is megkérte, hogy emlékezzen vissza az új válogatottsági rekorderre. – A kitartásából, az edzésekhez való hozzáállásából már akkor lehetett érezni, hogy megvan benne az a bizonyos plusz. Az, ami ahhoz kell, hogy a későbbiek folyamán kiváló futballista lehessen belőle. Igyekezett felvenni azt a fordulatszámot, amit az akkor meghatározó játékosok, Sándor Tamásék diktáltak, és a „nagyok” hamar el is fogadták őt.

A Debreceni VSC egykori vezetőedzője úgy véli, Dzsudzsák Balázs rengeteget tett a magyar futballért, ezért mindenképpen megérdemelte, hogy méltón búcsúzzon a nemzeti együttestől.

