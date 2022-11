Hétvégén a Marcibányi téri Ormai-csarnokban rendezték az U19-es és U17-es aranyfokozatú leány és fiú ranglistaversenyt. A megméretésen megyénket a NAC Nyíregyháza és a Nyírbátori ASE versenyzője képviselték. Mint ismert, az október közepi hasonló megméretésen Tölgyes Dorottya a dunakeszi Volentics Annával az oldalán megnyerte a párosok versenyét, míg egyéniben Laskai Írisz a dobogó harmadik fokára állhatott.

Ez a hétvége is hozott szép szabolcsi sikereket. Egyéniben a legjobb négy közé Laskai Írisz és Tölgyes Dorottya mellett a Tatai AC asztaliteniszezője, Adamik Csenge is bejutott, aki a női Extraligában kölcsönbe a NAC Nyíregyházát erősíti. Utóbbi a harmadik helyen végzett, a döntőt pedig az előbb említett két lány vívta egymással. A magas színvonalú fináléban Tölgyes Dorottya nyerte az első két szettet, ezt azonban Laskai Írisz egalizálta, a hatodik szettben a Nyírbátor üdvöskéjének meccslabdája is volt, ezt azonban hárította a NAC Nyíregyháza versenyzője, akinek lendülete a döntő szettben is kitartott és megnyerte a versenyt. Párosban a Tölgyes, Volentics duót a későbbi győztes búcsúztatta, de az Adamik Csenge, Pad Franciska páros is korán befejezte a küzdelmeket. Nem úgy Laskai Írisz, aki a statisztikás Molnár Kendrával a döntőig meg sem állt, ott azonban nem bírtak a Czeglédi Dorka, Kemecsei Linda párossal. A versenyszám érdekessége, hogy a legjobb nyolc között Laskai Íriszen kívül csak a Statisztika versenyzői jutottak.

Laskai Írisz (balra legszélén) párosban ezüstérmet nyert

Forrás: asztaliteniszezz.hu

Ami a folytatást illeti, Tölgyes Dorottya a csütörtökön kezdődő hagyományos szombathelyi nemzetközi utánpótlástornán áll asztalhoz. A NAC Nyíregyháza versenyzői pedig már az Extraliga következő fordulójára készülnek, utána pedig a felnőtt magyar bajnokságon indulnak.