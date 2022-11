Labdarúgás: megyei II. osztály, 11. forduló, tippelő

Pannónia Zrt. csoport

Tippel: Kotricz Zoltán, a Kálmánháza edzője.

Apagy (9.)–Szakoly (2.): – A szakolyiak nagyon jó szezont futnak, a sikerek pedig jól összekovácsolták Géczi Petiéket, aki jó munkát végez a csapattal. Az Apagy eredményei ellenére veszélyes és jó csapat, viszont nem olyan egységes most, mint ellenfele. Ha védekezésüket rendbe tudják tenni, akkor bármi megtörténhet a mérkőzésen, ellenkező esetben a vendégek elviszek a három pontot. A tippem döntetlen.

Rakamaz (10.)–Nyírlugos (11.): – A hazaiaknak a legutóbbi két mérkőzésükön gólt sem tudtak lőni és győzelemnek örülhettek, míg a vendégek két vereség mellett sok gólt is kaptak. Az aktuális forma alapján hazai győzelem várható, bár a Nyírlugos is képes meglepetéseket szerezni.

Geszteréd (13.)–Nagykálló (1.): – Ezen a mérkőzésen valószínűleg mindenki a listavezető győzelmét várja. A Geszteréd mély gödörben van jelenleg, viszont az ilyen mérkőzéseken lehet megmutatni, mennyi tartás van egy csapatban, a jó játék a jövőben elmozdíthatja a hazaiakat előre. A Nagykálló ugyanakkor van annyira stabil, hogy megbirkózzon a feladattal.

Biri (7.)–Levelek (6.): – Két szervezett csapat találkozóját várom, amiből izgalmas mérkőzés fog kikerekedni. Abszolút háromesélyesnek érzem ezt a bajnokit, talán a hazai pálya előnye dönthet a Biri javára, a vendégek erényei nem biztos hogy kamatozni tud a hazaiak pályáján.

Kótaj (3.)–Tiszalök (5.): – A jelenlegi forma alapján ez a mérkőzés a forduló rangadója. A Tiszalök folyamatosan lendült formába, míg a Kótaj stabilan hozza minden évben a tőle várt eredményeket, ennek ellenére nem verhetetlen. Hazai pályán a Kótaj képes behúzni a mérkőzést, viszont a vendégek veszélyes támadóival pontot csenhetnek ellenfelüktől.

Kálmánháza (8.)–Kék (12.): – Ki kell küszöbölnünk azt a hibát, ami miatt valahogy mindig elmarad az utóbbi időben a siker. A csapatnak is bizonyítania kell most már a kvalitását, ideje ezt eredménnyel is párosítani! Ellenfelünket tisztelve mondom, nekünk kötelező otthon győznünk!

A Tiszavasvári szabadnapos.

Nyírerdő csoport

Tippel: Vitalij Minyin, a Fényeslitke edzője.

Tuzsér (10.)–Záhony (6.): – A vendégek a múlt heti bakit javítani szeretnék, de a hazai pálya előnyt jelent, döntetlent tippelek.

Szabolcsveresmart (14.)–Tiszakanyár (9.): – A hazai csapat nincs könny helyzetben, de mindig vannak meglepetések.

Baktalórántháza (11.)–Gyulaháza (5.): – A baktai csapat összekapta magát, úgyhogy nem fogja feltartott kézzel várni a vendégeket. Háromesélyes meccs.

Ladányi TC (8.)–Ajak (4.): – Ha a vendégek a saját játékukat játsszák, akkor pontokkal térnek haza.

Nyírkarász (13.)–Gergelyiugornya (2.): – A vendégcsapat nem most fog veszíteni.

Újdombrád (1.)–Pátroha (7.): – A pátrohai együttesnek nem lesz egyszerű dolga, mert ha a hazaiak el akarják érni céljukat, akkor győzniük kell.

Fényeslitke (12.)–Vaja (3.): – Tudjuk, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de mindent megteszünk, hogy megnehezítsük a vendégek dolgát.

Gémtech csoport

Tippel: Geletey Zoltán, a Fehérgyarmat edzője.

Csengersima (1.)–Milota (12.): – A mérkőzés esélyese egyértelműen a Csengersima, amely a múlt heti botlás után mindent meg fog tenni, hogy javítson hazai pályán.

Ópályi (9.)–Tisztaberek (7.): – Ópályiban minden csapatnak nehéz dolga van, ki-ki meccsre lehet számítani, sok függ attól, hogy a Tisztaberek milyen összeállításban tud pályára lépni.

Őr (13.)–Sonkád (10.): – Két, hullámvölgyben lévő csapat találkozik, nagy valószínűséggel a napi forma fog dönteni a mérkőzés végkimeneteléről.

Nyírvasvári (5.)–Nagydobos (8.): – Jó formában van a Nyírvasvári, viszont a Nagydobos nem fogja könnyen adni a bőrét és mindent meg fog tenni a győzelem érdekében.

Encsencs (6.)–Szatmárcseke (11.): – Hazai győzelemre számítok. A Szatmárcseke hetek óta hullámvölgyben van, de egy kis erőt meríthet a múlt heti pontszerzésből.

Fehérgyarmat (4.)–Vámosoroszi (2.): – Évek óta rutinos játékosok alkotják az Oroszi keretét, ettől függetlenül meg tudjuk nehezíteni a vendégek dolgát, ki-ki mérkőzésre számítok.

A Kocsord szabadnapos.