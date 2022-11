Szilágyi Zoltán több évtizedig állt a Debreceni VSC kötelékében: előbb játékosként, aztán többek között technikai vezetőként tett meg mindent a piros-fehérekért.

– Az Aranycsapat miatt szerettem bele a labdarúgásba. Szerencsére a közel harminc évig tartó hanyatlás után az elmúlt időszakban újra felfelé ível a magyar foci – mondta a Hajdú-Bihari Naplónak.

Szilágyi Zoltán sok remek futballistát látott a pályán, de elmondása alapján a nemzeti együttestől válogatottsági rekorderként – 109. alkalommal húzta magára a piros-fehér-zöld dresszt – búcsúzó, nyírlugosi származású Dzsudzsák Balázs közülük is kiemelkedett.

– A feleségemmel néztük a görögök elleni búcsúmeccsét, és bizony elérzékenyültünk, hiszen gyermekkorától kezdve ismerem Balázst. Eszembe jutott, hogy milyen kis kölyök volt, amikor Debrecenbe került. Hegedűs Gábor, az Olasz Focisuli elnöke szúrta Balázst, majd ajánlotta be a DVSC-nek. Aztán Herczeg Andrásnál pallérozódott, ő vitte magával Létavértesre is, aztán amint Supka Attila került a nagycsapat élére, Bandi beajánlotta neki Balázst. Supka megnézte, és mondta, hogy kell neki, így rögtön az első gárda keretében találta magát. Megkapta a lehetőséget, és élt is vele. Látszott rajta, hogy nem géplakatos, hanem futballista lesz: volt benne akarat, szorgalom és a futball szeretete is érződött.

Zoli bá’ elbeszéléséből kiderült, „Dzsudzsi” sokszor megkérte Mező Józsefet, a DVSC legendás kapusedzőjét (aki Jánkmajtison is évekig védett), hogy maradjon kint vele tréningek után. Mező nem volt rest, odaállt a vonalra, és amit lehetett, megfogott a fiatal lövéseiből, ezzel is ösztönözve a fejlődését.

– Nagy dolog, hogy ahonnan indult, onnan el tudott jutni nagyon magasra, így lett mára válogatott rekorder, bajnok a Lokival és a PSV-vel. Mindet megérdemelte, mert mindenért megdolgozott. Tudom, látom, sok kis srác miatta megy ki a meccsekre. Nagyon jó, hogy visszajött a Lokihoz, mert ezek a fiatalok látják maguk előtt az élő példát arra: munkával és alázattal messzire lehet jutni az életben. Én emberileg is csak jókat tudok Balázsról mondani. Bármikor, bármiért fordultam hozzá azonnal segített, intézkedett. Csak egy példa: a hagyományos téli debreceni teremtornán az egyik évben a DVSC öregfiúk játszotta a gálameccset a játékvezetők csapatával. Téglási Gabi védett volna nálunk, de lebetegedett, így nem tudta vállalni a játékot. Megláttam az akkor már válogatott Balázst a folyosón, és mondtam neki: álljon már be hozzánk legalább a kapuba. Egyből beleegyezett, ám amikor Kassai Viktor meglátta, hogy ki fog erősíteni minket, mondta: figyelj, Zoli bá', ez így nem járja. Végül Balázs az első félidőt nálunk védte, fordulás után pedig a bírók között játszott a mezőnyben – mosolygott Szilágyi Zoltán.

MSZ / haon.hu