A Kisvárda Master Good SE szerdán a Békéscsabát fogadta a Magyar Kupa 3. fordulójában. A mieink a mérkőzésen rengeteg helyzetet kihagyva döntetlenre végeztek, amely a szabályok értelmében a viharsarkiaknak kedvezett.

– A Békéscsaba érdemeit nem kisebbítve, azt gondolom, hogy saját magunkat vertük meg – szögezte le Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője.. – Már a mérkőzés első öt percében is minimum három gólos előnybe kellett volna lennünk, de lehetőségeinket sorra elhibáztuk. Fordulás után is percek alatt megnyugtató előnyre tehettünk volna szert, de a kapussal szemben ezúttal is sorra elveszítettük a párharcokat. Négy száz százalékos, védő nélküli helyzetben hibáztunk, úgy érzem a mérkőzés ezen szakaszában eldönthettük volna a továbbjutás kérdését. Értetlenül állok a dolog előtt, edzéseken, edzőmérkőzéseken ezeket kézben tartjuk, megoldjuk, tétmérkőzésen azonban képtelenek vagyunk rá. Nagy csalódás volt a kiesés, de nem csak nekem, hanem a lányoknak is. Nem ezért dolgozunk, nem ezért rakunk bele ennyi energiát. Nehéz helyzet ez a csapatnak és az edzői stábnak egyaránt. Megpróbáljuk levenni a terhet a játékosokról, mérkőzésen is biztatjuk őket, folyamatosan azt kérjük, hogy higgadtan kézilabdázzanak. A végjátékban megint kezünkben volt a meccs, mégsem tudtuk megtartani az előnyünket. Ez a csapat tud kézilabdázni, tud küzdeni és harcolni, az adódó lehetőségeinket azonban sokkal hatékonyabban ki kell tudnunk használni – zárta Bakó Botond.