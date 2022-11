Egy döntetlen és egy vereség a megyebeli NB III.-as csapataink hétvégi mérlege. A 16. fordulóban a Kisvárda Master Good II. a Körösladányt fogadta. Az első félidő tapogatózása után a vendég klub szerzett vezetést, majd tetőzve a hazai problémákat, Honcsárt kiállították. A Várda azonban nem adta fel, új erőre kapva, tíz emberrel is helyt állt, Szőr Levente góljával egyenlített, sőt még a győzelem megszerzésére is megvolt a lehetősége. A rétközi csapat öt vereséget követően szerzett újfent pontot, ezzel megtartva a tabellán elfoglalt 15. pozícióját.

Új erőre kapva

– Nem múltak el nyomtalanul az utóbbi hetek vereségei, sajnos ez a játékosok önbizalmán is meglátszott. Érdekes módon a kiállítás után új erőre kaptunk, tíz emberrel is átvettük a játék irányítását, még úgy is, hogy ekkor már hátrányban voltunk. Nemcsak a döntetlen volt benne a meccs képében, hanem a győzelem is. Miután kiegyenlítettünk volt még két-három hatalmas helyzetünk, amelyek azonban kimaradtak, így meg kellett elégednünk az egy ponttal, ám ez a csapat jelenlegi helyzetét elnézve egy nagyon értékes pont – mondta el lapunk megkeresésére Gerliczki Máté a Kisvárda tartalékcsapatának vezetőedzője.

A Sényő-Carnifex FC bízott abban, hogy a Békéscsaba II. legyőzése, majd a Füzesgyarmat ellen mutatott remek játéka folytatásaként a DVSC II. otthonában is lehet esélye a pontszerzésre, még akkor is, ha papíron egyértelműen a debreceniek számítottak esélyesnek. Nem is kezdődött rosszul a találkozó, Kapacina Valer a 33. percben megszerezte a vezetést, s bár viszonylag hamar egyenlített a vendéglátó, egy darabig még a nyírségiek akarata érvényesült. Sajnos az utolsó fél órában kijött a két csapat közötti különbség, amit a vendégek számos egyéni hibával fűszereztek, így végül a kiesés elől menekülő, a 18. helyen álló szabolcsiak egy gólzáporos harminc percet zárva 5–2-s vereséget szenvedtek.



Az egyéni hibák döntöttek

– Az eredmény nem tükrözi kellőképpen a mérkőzés alakulását. Az első félidőben remekül játszottunk, nagyobb előnnyel kellett volna a nagyszünetre elmennünk, netán el is lehetett volna dönteni a három pont sorsát. A második játékrészben viszont teljesen megváltozott a játék képe, hatalmas egyéni hibákat követtünk el, mind támadásban, mind védekezésben, a Debrecen pedig könyörtelenül kihasználta ezeket. Érdekes mérkőzés volt, akár lehetett volna 5-5 vagy 7-7 is a végeredmény – értékelte az összecsapást Fiumei Viktor a sényői edzőpáros tagja, aki Imrő Lászlóval irányítja a csapatot.

A Sényő vasárnap a Vasas tartalékcsapatát fogadja idehaza, míg a Kisvárda II. a DEAC-hoz látogat.