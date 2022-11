Az év utolsó felnőtt versenyén vesznek részt a Nyíregyházi Sportcentrum úszói, versenyzőink a szerdán kezdődő kaposvári rövidpályás országos bajnokságon állnak rajtkőre.

Az ismert nehézségek ellenére eredményes szereplést vár a Nyíregyházi Sportcentrum vezetőedzője, Urbin Tamás.

– Október elejétől a Nyíregyházi Egyetem uszodájában készültünk, megpróbáltuk áthidalni ezt az időszakot, úgy álltunk hozzá, hogy fel tudjuk venni a kesztyűt ellenfeleinkkel Kaposváron. Nagyon fontos volt azonban, hogy vissza tudtunk térni az Eissmann Városi Uszodában, hiszen itt tudunk megfelelően gyakorolni rajtkőről, amely rövidpályás verseny esetén nagyon fontos – fogalmazott Urbin Tamás.

A somogyi megyeszékhelyre hatfős csapattal utazik az edzői stáb.

– A tavaly 200 m pillangón bajnok Hatházi Dóra tanulmányai miatt ezúttal nem indul a versenyen, ettől függetlenül érmes és érem közeli helyezésekben bízunk – mondta a vezetőedző.

Az utazók között Sztankovics Anna számít a legrutinosabbnak, aki az áprilisi debreceni országos bajnokságon fő számában, az 50 m mellen állhatott fel a dobogó harmadik fokára és nagy meglepetésre 50 m gyorson egyéni csúccsal bronzérmes lett.

– Anna az 50 mell címvédője rövid pályán, emellett érmes volt az 4x50 m vegyes váltóban, tőle hasonló szereplést várunk ezúttal is.

Az ifi korú Barna Bianka Dorottyának mozgalmas nyara volt, hiszen júliusban még ifjúsági Európa-bajnokságon szerepelt, nyár végén, szeptember elején pedig már Peruban vett részt az ifjúsági világbajnokságon. A 16 éves sportoló Limában is igen foglalkoztatott tagja volt a 16 fős magyar csapatnak. Számára nem ismeretlen a kaposvári medence, júniusban az ifjúsági országos bajnokságon 100 m mellen aranyérmet nyert.

– Bianka a nagyok között is letette már a névjegyét, az április hosszú pályás országos bajnokságon 200 m mellen bronzérmet nyert, őt mellúszó számokban döntőbe várjuk.

Mellettük a az ifjúsági és serdülőkorú Molnár Kitti és Molnár Fruzsina utazik, akikre főleg váltószámokban számít. A 4x100-as női vegyesváltót és a 4x100 mix vegyesváltót a döntőbe várja a szakember. A fiúknál Ónodi Gyula és Barkóczy Roland a mellúszásban és sprintszámokban indulnak, valamint tagjai a mix váltónak.

Sztankovics Anna azt mondta, hogy nem okozott törést felkészülésében a rövid ideig tartó uszoda váltás és az október végi berlini nemzetközi versenyen elért eredményei is optimistává tették.

– Jól sikerült a felkészülésem, teljes értékű munkát tudtunk végezni. Jókor jött a németországi verseny is, ahol 50 gyorson rövidpályás egyéni csúcsot úsztam, 50 mellen pedig két tizedre voltam a legjobbamtól, amely ugye országos csúcs. A váltó számok mellett 50 mellen, 50 gyorson és 100 mellen indulok, a fókusz a rövidebb távokon lesz, valamint fontos lesznek a váltó számok is. Bízom benne, hogy a berlini eredményeimhez képest előre tudok lépni – fogalmazott Sztankovics Anna.