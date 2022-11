Nagy menet vár élvonalbeli futsal csapatainkra, a Nyírbátor és az A’Studo Futsal Nyíregyháza is hét mérkőzést játszik karácsonyig. Hétfőn mindkét gárdánk idegenben kezdte a sort, Baksa Csaba csapata a DEAC vendége volt és gólokban gazdag mérkőzésen szenvedett vereséget (8-5).

– Jól kezdtük a mérkőzést, sokáig pariban voltunk ellenfelünkkel, aztán ők kerültek előnybe, de ezt a szünetig sikerült minimálisra csökkentenünk – kezdte a találkozó értékelését Baksa Csaba, a Nyírbátor edzője. – Fordulás után is amíg erővel bírtuk egyenrangú partnerei voltunk ellenfelünknek, sajnos azonban a végére elfogytunk, elfáradtunk, ezt pedig kíméletlenül kihasználták a rutinos hazaiak. Tulajdonképpen érvényesült a papírforma, de az utolsó öt percig még az is benne volt, hogy esetleg meglepetést okozhatunk – zárta a szakember.

A Nyíregyháza Kecskeméten lépett pályára. A hazaiak bizonyították, hogy nem véletlenül a felsőház tagjai, hamar előnybe kerültek és már az első félidőben eldöntötték a három pont sorsát. Fordulás után összekapta magát a Lovas Norbert csapata és megnyerte a második félidőt ez azonban kevés volt a végső sikerhez (4-1).

– Az első félidőben a Kecskemét megmutatta, hogy miért lesz a felsőházi rájátszás tagja, az összes hibánkat kihasználta. Gyorsabban játszottak, már a térfelünkön letámadtak. A védekezésünkkel ezúttal is voltak problémák, egy az egyben könnyedén vertek meg minket, emellett voltak koncentrációs hibáink is. Ettől függetlenül már az első félidőben is betalálhattunk volna – tekintett vissza az együttes edzője, Lovas Norbert.

A második félidőre aztán egy más felfogású Nyíregyháza jött ki az öltözőből.

Más felfogásban folytatták

– A szünetben rendeztük a sorokat, megbeszéltük, hogy miben kell javulnunk, a játékosok vevők voltak rá és másik arcukat mutatták. Nagy pozitívum, hogy ekkor már rúgtunk gólt, viszont nem kaptunk. Végül reális eredmény született, a Kecskemét ennyivel előttünk jár – zárta Lovas Norbert.

Az A’Studio Futsal Nyíregyháza pénteken a Veszprém vendége lesz, míg a Nyírbátor Dunakeszin a Rubeola ellen folytatja a bajnokságot.

Kecskemét-A’Studio Nyíregyháza 4-1 (4-0)

Kecskemét, Messzi István sportcsarnok, v.: Hartung, Futó.Kecskemét: Rigó – Bencsik, Mánya, Hadnagy, Pál. Csere: Nyerges, Bíró, Kajtár, Risztics, Öreglaki, Milovac, Sánta, Szabó. Vezetőedző: Marko Gavrilovics. A’Studio: Hegyes – Ladányi, Varga, Krajnyák, Gyügye. Csere: Petró, Gyulai, Kovács B., Kovács G., Lakatos P., Kovács E., Lakatos L., Pataki, Bagdi. Vezetőedző: Lovas Norbert. Gól: Hadnagy 2, Pál 2, illetve Krajnyák (24.)

DEAC-Nyírbátor SC 8-5 (4-3)

Debrecen, v.: Deme, Kondákor. DEAC: Krajcsi – Deiby, Thiago, Rácz, Szabó Á. Csere: Tóth Benedek, Vass, Nagy B., Harmati, Szatmári, Sándor K., Harcsa, Tóth Barnabás. Vezetőedző: Elek Gergő. Nyírbátor: Opre – Faragó, Szentes, Siska, Kerekes. Csere: Tóth, Nagy, Rácz M., Szabó, Molnár, Szucsányi, Lakatos, Hadházi, Orosz. Edző: Baksa Csaba. Gól: Deiby 3, Nagy B., Thiago, Szabó, Vass, Harmati, illetve Szentes 2, Szabó 2, Siska. Kiállítva: Nagy, illetve Lakatos.

További eredmények: Veszprém–Berettyóújfalu 4-3, Rubeola–Haladás 0-8, Aramis–Magyar Futsal Akadémia 6-0 (4-0), ELTE-BEAC–Újpest 0-5.

A bajnokság állása

1. Veszprém 11 9 1 1 44-21 28

2. Berettyóújfalu 11 9 - 2 46-23 27

3. Aramis 11 8 1 2 47-24 25

4. Haladás 11 7 2 2 67-24 23

5. Kecskemét 11 7 2 2 51-28 23

6. DEAC 11 6 3 2 51-22 21

7. Újpest 11 5 1 5 38-33 16

8. Nyíregyháza 11 3 - 8 30-52 9

9. Magyar Futsal Ak. 11 3 - 8 20-53 9

10. Nyírbátor 11 2 - 9 24-55 6

11. Rubeola 11 1 1 9 19-56 4

12. ELTE-BEAC 11 - 1 10 13-59 1