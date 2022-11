A Bajnokok Ligája résztvevő Vasas elleni hazai vereséget követően újabb emberes feladat várt a Fatum-Nyíregyháza röplabdázóira. Megyeszékhelyünk csapata a tabellaelső Swietelsky-Békéscsaba otthonában lépett parkettre, a két klub elmúlt évekbeli rivalizálását talán már nem is kell ecsetelni, arról nem is szólva, hogy Pintér Andrea és Ralica Vaszileva személyeiben két a tavalyi idényben még a szabolcsiakat erősítő kiválósággal is farkasszemet kellett néznie Selena Lebanéknak.

Sajnos Yagmur Karaoglu gyomorproblémák miatt el sem utazott Békéscsabára, így egyik legjobbja nélkül állt ki a vendég csapat. A hazaiak rossz nyitásával kezdődött a mérkőzés, ám a Nyíregyháza ideges, görcsös játékot mutatott, így Leonidasz Gaitanakisz vezetőedző hamar időt kért. A folytatásban Selena Lebannak sikerült szép megoldásokkal operálnia, ám a Csaba azon volt, hogy a lehető leghamarabb lezárja a szettet, amit meg is oldott, a Fatum erejéből csupán az eredmény szorosabbá tételére futotta.

A második játékrész eleje már izgalmasabban alakult, ellenben 5:5 után ismét a Pintér Andrea által fémjelzett csapat akarata érvényesült. Hasonlóan festett a játék képe, mint az első szettben, a sárga-fekete szerelésben játszó klub egyre magabiztosabbá vált, miközben a szabolcsi egyesület csak futott az eredmény után. Azonban egy jókor meghúzott csere nagyban befolyásolta a továbbiakat, Kovács-Francesco Génesis Del-Carmen beállása után ugyanis folyamatos békési hibák következtek, így tízpontos hátrányból felállva, huszonegy pontnál ki is egyenlített a Fatum, majd Kristina Belova sáncról kipattanó ütése után a nyírségi lett az idei szezon első olyan csapata, amely szettet nyert a Békéscsaba ellen.

A három perces szünetet követően Vaszileva iránymutatásával, hatalmas elánnal tért vissza a Swietelsky, feljavult a sáncmunka, így pillanatok alatt tíz pont közeli előnyre tett szert. Ezt a fórt pedig sikerült is megtartani, így Tóth Fruzsina látványos mentései ellenére is csak mindössze tizenegy pontig jutott a Nyíregyháza.

Vendég ponttal kezdődött a negyedik szett, ám most 4:4 után nem tudott ellépni a Csaba, sőt gyorsan elfelejtve az előző játékrészben történteket, hamar összekapta magát a Fatum, s bár csupán egyetlen pontocskával, de tíz pontig tartotta is az előnyét. Sajnos ekkor fordult a kocka, a mérkőzés talán legszebb mentése után - Marta Drpa lábbal húzta vissza a labdát –, ellépett Tóth Gábor csapata. Nyíregyházi szempontból létfontosságú lett volna a visszazárkózás, ám innentől ismételten a csabai akarat érvényesült, s bár néhány percig még életben maradtak a remények, a bajnokság éllovasa az első mérkőzéslabdáját beütötte, így megnyerte az összecsapást.

Tóth Gábor: – Lendületesen kezdtük a találkozót, de a második szettben érthetetlenül visszaesett a koncentráció, amit a Nyíregyháza kihasznált. Jó lecke volt, amiből tanulnunk kell.

Leonidasz Gaitanakisz: – Igyekeztünk a nyitásainkkal zavarba hozni a hazaiakat, de közben sokat is hibáztunk. Ezzel együtt is elégedett vagyok, mert nem adtuk fel a harcot, a második és a negyedik szettben is jól játszottunk.

Röplabda: női Extraliga, 5. forduló

Swietelsky-Békéscsaba–Fatum-Nyíregyháza 3:1 (15, -22, 11, 17)

Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, v.: Halász T., Halász E.

Békéscsaba: Drpa 17, Vaszileva 10, Bodnár 13, Pintér 11, Aktas 15, Bagyinka 2. Csere: Molcsányi (libero), Glemboczki 1. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Nyíregyháza: Cicic 4, Cepni 7, Belova 8, Jurdza 9, Lászlop 3, Leban 12. Csere: Tóth (libero), Ambulija, Kovács-Francesco 1, Rufin-Martínez 1. Vezetőedző: Leonidasz Gaitanakisz.

A mérkőzés alakulása: 1. játszma (21 perc): 1:1, 4:1, 12:4, 14:5, 16:6, 21:11. 2. játszma (30): 5:5, 9:5, 14:7, 19:12, 21:18, 21:22, 22:24. 3. játszma (21): 2:2, 11:3, 16:6, 21:8, 23:11. 4. játszma (25): 4:3, 7:7, 11:10, 17:11, 19:15, 23:17.