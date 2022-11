A második játszmát Karaoglu szép pontja nyitotta, majd nyitását is benyelték a vendégek, először vezetett a mérkőzésen a Nyíregyháza. Nem sokáig örülhettek azonban a vezetésnek, pillanatok alatt fordítottak a vendégek, jött is a menetrendszerű hazai időkérés. Ezt követően zárkózott a Fatum, Leban pontjával egyenlő volt az állás. A mieinknek sokszor meggyűlt a baja a nyitásfogadásokkal és az angyalföldi sánc is rendre áthatolhatatlan volt. Ettől függetlenül küzdöttek, harcoltak a lányok és tapadtak ellenfelükre. Lassan nyílt azonban az olló, Bannister vezérletével a vendégek magabiztosan nyerték a második játszmát is.

Az amerikai légiós a folytatásban sem vett vissza a tempóból, ő szerezte csapata első három pontját a harmadik játszmában. Jött is a hazaiak menetrendszerű időkérése. Nem sokat segítettek azonban a tanácsok, a Vasas továbbra is uralta ezt a játszmát is, 0:9-nél jött az újabb időkérés. Ez sem hozott azonban gyökeres változást, a Vasas továbbra is uralta a mérkőzést. Tíz pont különbségnél a továbbra is hangos Vasas szurkolók „kiszámolták” a Nyíregyházát. A végén a vendégeknél már négy cserejátékos is szóhoz jutott, de a bajnok, kupagyőztes, MEVZA-címvédő együttes így is, talán a vártnál könnyebben, érvényesítette a papírformát.

női Extraliga, alapszakasz, 4. forduló

Fatum-Nyíregyháza–Vasas Óbuda 0:3 (-16, -17, -14)

Continental Aréna, 400 néző, v.: Horváth, Jámbor.

Nyíregyháza: Cicic 4, Leban 10, Lászlop 2, Karaoglu 11, Belova 3, Cepni 6. Csere: Tóth F. (liberó), Jurdza, Kovács-Francesco, Török P. Vezetőedző: Leonidasz Gaitanakisz.

Vasas: Török 3, Papp 9, Bannister 18, Bojko 12, Abdulazimova 11 Szkripak 1. Csere: Juhár, Szalai (liberók), Jámbor, Vezsenyi, Kump, Fábián 1 .

Vezetőedző: Jannisz Atanaszopulosz.

A mérkőzés alakulása. 1 játszma (21 perc): 0:3, 1:7, 3:11, 9:14, 10:19, 14:23. 2. játszma (23): 2:0, 4:7, 7:7, 11:14, 13:19, 17:24. 3. játszma (22): 0:9, 3:11, 7:17, 13:23.