Az Extraliga ötödik fordulójában a nagy rivális Swietelsky-Békéscsaba otthonába látogatott a Fatum-Nyíregyháza. A szabolcsi klub ugyan jelenleg csak a hetedik a tabellán, de Tóth Gábor a békésiek mestere is óva intett mindenkit attól, hogy leírja a vendégeket, amit Tóth Fruzsináék bizonyítottak is, hisz a nyírségi lett az idei szezon első olyan csapata, amely szettet nyert a viharsarkiak ellen.

Voltak pozitívumok

– Jóval felszabadultabban játszottunk, mint a Vasassal szemben – mondta el lapunk megkeresésére a Fatum saját nevelésű liberója, Tóth Fruzsina. – Ezt mindenféleképpen pozitívumként értékelem, de ugyanakkor még mindig nagyon sok volt hiba, így pedig nem lehet mérkőzést nyerni vagy megszorongatni egy olyan erősségű csapatot, mint a Békéscsaba. Ellenben, ha a továbbiakban is így dolgozunk, és meccsről meccsre odatesszük magunkat, akkor még egy egyértelműen a bajnoki címért hajtó csapattól is pontot csenhetünk.

Mint ismert, a nyáron jelentősen átalakult a nyíregyházi klub kerete, s bár érkeztek jó nevű játékosok, a lányoknak még össze kell csiszolódniuk, amihez időre és legfőképpen éles meccshelyzetekre van szükségük. Egyértelmű, hogy a tabellán jelenleg elfoglalt helyezés nem a valós képet mutatja, így a megkezdett út a reményeik szerint jóval előrébb mutat.

– Először is gratulálok a Békéscsaba győzelméhez – nyilatkozta Leonidasz Gaitanakisz vezetőedző. – Nehéz és küzdelmes meccs volt, igyekeztünk a nyitásainkkal zavarba hozni a hazaiakat, de közben sokat is hibáztunk. Ezzel együtt is elégedett vagyok, mert nem adtuk fel a harcot, a második és a negyedik szettben is jól játszottunk. Az előző mérkőzéshez képest koncentráltabbak voltunk, sokkal több energiát mozgósítottunk. Ezt az utat kell folytatnunk, levonni a konzekvenciákat és még jobbá válni.

A Nyíregyháza csütörtökön a Szent Benedek Röplabda Akadémiát fogadja.