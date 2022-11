Az Észak-keleti Területi Vízilabda Bajnokság Gyermek IV. korosztályában is elkezdődtek a küzdelmek. A sok korosztályos gyermek miatt az Aqua SE és az NYVSE egy-egy csapattal képviselteti magát, így elegendő játékpercet kaphat minden ifjú vízilabdás. Az első fordulót vasárnap Egerben a Bitskey Uszodában rendezték. Mindkét csapatunk 2-2 mérkőzést játszott.

– A mérkőzéseket látva általánosságban elmondható, hogy sikerült szinten tartani a gyermekek erőnlétét, motiváltságát, annak ellenére, hogy nem a megszokott környezetükben - és kevesebb edzésidőben - tudnak készülni. Az AQUA SE néven szereplő csapatunk mindkét mérkőzését megnyerte, elég nagy gólkülönbséggel, de ezzel együtt is a helyzet kihasználásunk volt a legrosszabb mutatónk a mérkőzéseken. Ebben látszik meg leginkább, hogy jelenleg csak igen korlátozott lehetőségünk van a labdás edzésekre. NYVSE-s csapatunkra is jellemző volt a gyenge helyzetkihasználás, de ez a csapat a határozott védekezéssel is adós maradt, így mindkét mérkőzés vereséggel végződött – értékelt Éder Zsolt edző.

Eredmények

AQUA SE–Vasas SC 17–3

AQUA SE–Aquaworm 2011 16–1

NYVSE–Vasas SC 2–14

Zempléni VK–NYVSE 11–5