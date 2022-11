Fucsovics Márton pénteken folytatta jó szereplését a pozsonyi kemény pályás challenger tornán. A nyíregyházi teniszező korábban vesztett játszma nélkül jutott túl a szlovák Lukas Pokornyn és a német Yannick Hanfmannon is. A negyeddöntőben a német Maximilian Mertererrel találkozott. A másodikként kiemelt Fucsovics az első szettben azonnal elvette ellenfele adogatását, a saját szervagémjét hozva 6:4-re nyerte a játszmát. A folytatásban ennél is magabiztosabb volt a 30 éves magyar sportoló, harminc perc alatt 6:1-re letudta a szettet, ezzel a mérkőzést is megnyerte.

Az MTK teniszezője szombaton a Lukas Klein–Tomas Machac mérkőzés győztesével játszik az elődöntőben. A másik ágon ugyancsak négy közé jutott Marozsán Fábián, aki a negyeddöntőben a szlovákiai Gombos Norbertet búcsúztatta.