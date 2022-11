Új edzővel a kispadján az alaposan átalakult Fatum Nyíregyháza remekül kezdte a szezont. Mint ismert, Lászlop Alexandráék a bajnoki nyitányon legyőzték az újonc Máv Előrét Székesfehérváron, majd vasárnap az UTE gárdája ellen is diadalmaskodtak a Continentál Arénában és a Magyar Kupában is sikeresen vették az első akadályt. Pénteken Kaposváron újabb erőpróba vár a csapatra. A mieinkhez hasonlóan a somogyiaknál is nagy volt a játékosmozgás, ketten távoztak, hárman abbahagyták, míg tízen érkeztek hozzájuk, köztük Bodovics Hanna, aki az előző szezonban még a Nyíregyházát erősítette, a szakmai munkát viszont továbbra is az a Vincent Lacombe irányítja, aki korábban a Fatum másodedzője volt. Nehéz sorsolásuknak köszönhetően nem kezdték jól a szezont, az első fordulóban az előző kiírás ezüstérmese, a Békéscsaba volt az ellenfelük, majd a címvédő Vasas Óbudával játszottak és mindkét alkalommal úgy kaptak ki, hogy még szettet sem nyertek. Utóbbi találkozón súlyos sérült szenvedett Sztimatia Kiparisszi, a ponterős görög légióra így nem nem számíthat a francia tréner. A kupában viszont az angyalföldiek fiókcsapatát, a Vasas SC együttesét búcsúztatták, így bejutottak a legjobb nyolc közé.

Az esélyek a vendégek mellett szólnak, ezt azonban érvényesíteni kell a pályán. Az UTE elleni siker jó alap lehet a pénteki találkozóra. Ki kell azonban küszöbölni a hullámvölgyeket, végig koncentrálni kell, mert amikor nem tartották be a taktikát, akkor nem működött a játékuk, kiestek a ritmusból és ez bizony elég volt a szettvesztéshez. Az előző találkozón Yagmur Karaoglu 27 pontja mellett három blokkot is bemutatott, ha Kaposváron lesznek társai, akkor nem férhet kétség a vendégek sikeréhez.

– Egy erős és kompakt csapat ellen kell helyt állnunk, amely győzelemre törekszik. Komoly és nehéz kihívás vár ránk. Nem lesz egyszerű mérkőzés, javítanunk kell a játékunk színvonalán. Meccsről meccsre jobbak és jobbak vagyunk, de ezt a pályán is meg kell mutatnunk. Optimistán tekintek a mérkőzés elé, hiszek az erőfeszítéseinkben – fogalmazott a találkozóval kapcsolatban Leonidasz Gaitanakisz, a Fatum vezetőedzője.

A csapathoz kapcsolódó hír még, hogy a Magyar Kupában az Újpest lesz a mieink negyeddöntős ellenfele, míg a Kaposvár a Szent Benedek Röplabda Akadémia ellen folytatja a sorozatot.