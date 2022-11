Nyerhető mérkőzés előtt áll a Nyíregyháza Spartacus. Írjuk ezt a tabella alapján, persze kérdés, hogy mennyit lehet adni a papírformára, a Szpari ugyanis jóformán hétről hétre váratlan eredményt ér el. A piros-kékek ebben az idényben megverték az MTK-t és a Gyirmótot, idegenben ikszeltek a Péccsel, ugyanakkor a táblázaton mögötte elhelyezkedő csapatok ellen nem megy. Jelenleg hat együttes áll rosszabbul, mint a nyíregyházi gárda. Ezek közül csak a Budafokot verték meg Novák Csanádék, a Mosonmagyaróvárral döntetlent játszottak, a Tiszakécskétől, a Békéscsabától és a Dorogtól kikaptak.

Szerdán ismét olyan együttes érkezik Sényőre, amelyik a kiesés elől menekül. Hozzá kell tenni, a Kozármisleny is „érdekes” eredményeket ér el. A Baranya megyei gárda másfél hete például a DVTK otthonából csent el pontot, ugyanakkor ötmeccses nyeretlenségi sorozatban van, így 11 ponttal a 19., utolsó előtti helyen áll.

A Spartacus helyzetében egyébként nem is feltétlen az ellenfelet kell elemeznünk, sokkal nagyobb kérdés, hogy Huszák Géza együttese képes lesz-e egyszerre jól teljesíteni hátul és eredményesen futballozni elöl. Ha így tesz, akkor borítékolható a siker, ha hiba csúszik a gépezetbe, akkor szerdán is bármilyen eredmény születhet.

– Eddig is minden meccsre becsülettel felkészültünk, ugyanazt tettük most is – fogalmazott a Szpari vezetőedzője. – A vasárnapi mérkőzés után nem volt sok időnk, ráadásul utaztunk is. Ennél is nagyobb negatívum, és nagyon fájó, hogy elvettek tőlünk két pontot Mosonmagyaróváron. Aki látta a mérkőzést, tudja, hogy két tizenegyest nem ítéltek meg nekünk. Ettől függetlenül óriási helyzeteket elpuskáztunk, amit nem tehetünk meg szerdán, az adódó lehetőségekből minél többet be kell rúgnunk. Az eredményesség és a hiba nélküli védekezés egyformán fontos, mindkettőben jól kell teljesítenünk. Labdarúgásban a gólok többsége az ellenfél hibájából születik, márpedig mi követtünk el hibákat az elmúlt fordulókban.

A találkozó 13 órakor kezdődik Sényőn.

Labdarúgás: NB II., 16. forduló

Szerda, 13: Nyíregyháza Spartacus–Kozármisleny (Sényő)

További mérkőzések: Soroksár–Dorog, Siófok–Békéscsaba, Csákvár–DVTK, Ajka–MTK, Haladás–Budafok, ETO FC Győr–Mosonmagyaróvár, Kazincbarcika–Szeged, Pécs–Gyirmót, Tiszakécske–Szentlőrinc.