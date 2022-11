Miközben Katarban folyamatosan pörög a világ idei legfontosabb sporteseménye, a labdarúgó-világbajnokság, itthon sem áll meg az élet, erre a hétre is bőven jutnak mérkőzések.

Megyénk két élvonalbeli futsalcsapata sűrű menetrendet teljesít, hiszen a múlt pénteki bajnoki után ezen a héten újra pályára lépnek, majd már jövő hétfőn ismételnek. Számunkra az e heti egy-egy bajnoki a fontosabb, ugyanis az Á Stúdió Futsal Nyíregyháza és a Nyírbátori SC is hazai pályán szerepel. Előbbi jó győzelmi esélyekkel léphet a pályára az ugyancsak újonc Magyar Futsal Akadémia ellen, igaz, a fővárosiak is kitesznek magukért, ugyanolyan mutatóval állnak, mint nyíregyházi riválisuk. A feljövőben lévő Bátorra még nehezebb feladat vár a dobogóra is esélyes Kecskemét ellen.

A legutóbb a Continental Arénában nagy győzelmet arató Fatum-Nyíregyháza ezúttal idegenben, az MTK vendégeként aratna fontos győzelmet.

A Hübner Nyíregyháza BS-re nagyon ráférne már az első bajnoki győzelme, ám sajnos pénteken is az ellenfele, a tabellán második Alba Fehérvár az esélyes.

Nincs könnyű helyzetben a Nyíregyháza Spartacus sem, amely az NB II. 19. fordulóját a harmadik helyről váró Szeged otthonában javítana a Sényőn elszenvedett nagy különbségű veresége után.

Heti program

Csütörtök

Futsal. Férfi NB I.: Á Stúdió Futsal Nyíregyháza–Magyar Futsal Akadémia, Continental Aréna, 19.

Péntek

Futsal. Férfi NB I.: Nyírbátori SC–Scoregoal Kecskemét Futsal, Nyírbátor, 19.

Kosárlabda. Férfi NB I./A: Hübner Nyíregyháza BS–Arconic-Alba Fehérvár, Continental Aréna, 18.

Röplabda. Női Extraliga: MTK Budapest–Fatum-Nyíregyháza, Budaörs, 17.15.

Vasárnap

Labdarúgás. NB II.: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Nyíregyháza Spartacus, Szeged, 15.