A felkészülés közbeni uszodabezárással nehezített körülmények között két versenyzővel (Dr. Szokol Dianna és Cseh Imre) vett részt hétvégén az év utolsó hosszúpályás szenior versenyén Hódmezővásárhelyen a Nyíregyházi Sportcentrum csapata. Szerencsére Kovács Rita edző így is folyamatosan segítette versenyzőit az edzéstervekkel és sikerült alternatív edzéshelyeket is találni, de sajnos a közös edzések nem tudtak megvalósulni. Idén a korosztályos eredményeken kívül minden számban összetett eredményt is számoltak a szervezők, amely a korosztályos világcsúcshoz viszonyítja az eredményeket. Csak az összetettben osztottak érmeket, viszont minden versenyző kapott egy „részvételi” érmet, az eredményeitől függetlenül is.KM

Eredmények

Dr. Szokol Dianna. 800 m gyors: korosztályos 1., összetett 3., 200 m mell: korosztályos 1., összetett 4., 400 m gyors: korosztályos 1., összetett 2., 200 m hát: korosztályos 1., összetett 5.

Cseh Imre. 400 m vegyes: korosztályos 1., összetett: 2., 200 m pillangó: korosztályos 1., összetett: 2., 100 m pillangó: korosztályos 1., összetett: 2., 200 m mell: korosztályos 1., összetett: 3., 200 m vegyes: korosztályos 2., összetett: 4., 100 m mell: korosztályos 2., összetett: 5., 50 m mellúszás: korosztályos 2., összetett: 11.