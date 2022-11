A Nyír-Wetland megyei I. osztályú bajnokságban öt mérkőzést rendeztek vasárnap.

Ibrány–Újfehértó 0–2 (0–1)

Ibrány, v.: Kosztyu. Ibrány: Tóth – Bégányi (Szabó), Mező (Udovyk), Kállai, Kiss, Nagy, Pápa (Horváth), Sustyák (Szikszay), Buka, Kecskeméti (Molnár), Zubora. Edző: Kató István. Újfehértó: Nagy – Csáki, Simonka, Somogyi, Angyal, Hudák (Bodnár), Papp (Szilágyi), Zámbó, Pallai, Daróczi, Ács (Varga). Edző: Piskóti Zsolt. Gól: Somogyi, Szilágyi.

Kató István: – Küzdött a csapat, de ez kevés volt a pontszerzéshez. A csapat nevében is megköszönöm az ibrányi szurkolóknak, hogy a mostani helyzetünkben is kitartanak mellettünk.

Piskóti Zsolt: – Ma megmutatta a csapat, hogy ha kell, akkor csúszva-mászva, egymást kisegítve is képes mérkőzést nyerni. Gratulálok a srácoknak. További sok sikert Ibránynak.