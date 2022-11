Nincs megállás, a hétfői mérkőzéseket követőn NB I.-es futsalcsapataikra pénteken újabb mérkőzés vár. A nehezebb feladat minden bizonnyal az A’Studio Nyíregyháza futsalosaira vár, Lovas Norbert együttese a listavezető Veszprém otthonában vizitál. A baranyaiak az első fordulóban már ízelítőt adtak az élvonal színvonaláról Ladányi Dávidéknak, augusztus közepén az első NB I.-es meccsét játszó Nyíregyházát 5-1-re verték a Continental Arénában. Azóta sem hibáztak sokat, a DEAC elleni döntetlenjük mellett, mindössze a Kecskeméttől szenvedtek vereséget, legutóbb pedig a nagy rivális Berettyóújfalut fektették két vállra.

– Lement az alapszakasz első fele, amelyben megtapasztaltuk az első osztály színvonalát. A második körben az a célunk, hogy top csapatokkal szoros mérkőzéseket játszunk – kezdte lapunk érdeklődésére az együttes edzője, Lovas Norbert. – Bízom benne, hogy fel tudunk nőni a feladathoz, van még tizenegy mérkőzésünk és minél jobb pozícióból szeretnénk kezdeni a rájátszást, amelyen során élet-halál meccsek várnak ránk – tette méghozzá.

A Kecskeméten ellen elég volt párszor hibázni, a rutinos hazaiak azonnal kihasználták azokat.

– Az egyéni védekezési hibákat ki kell küszöbölnünk, vagy legalábbis minimálisra csökkenteni, mert az élcsapatok ezeket könyörtelenül megbüntetik. De nem csak hátul, elöl is mindennek össze kell jönnie, hogy egy szintű csapat ellen pariban legyünk. Kecskeméten a második félidei teljesítményünkkel elégedett voltam, szeretném, ha ugyanolyan akarattal, alázattal folytatnánk – zárta a szakember.

A Nyírbátorra papíron könnyebb feladat vár, a szintén kiesés ellen küzdő Rubeola vendégei lesznek Baksa Csaba tanítványai. A vezetőedző tisztában van azzal, hogy nem szabad lebecsülni a dunakeszi gárdát, hiszen a közelmúltban Nyíregyházáról is elvitték a három pontot.

– Ugyanolyan kulcsmérkőzés ez számunkra, mint a legutóbb hazai pályán az ELTE BEAC elleni. Erőinket azonban jól be kell osztanunk, hiszen a következő szűk három hétben hat meccs vár ránk – fogalmazott Baksa Csaba, a Nyírbátor edzője. – Ráadásul ezúttal eltiltás miatt nem számíthatok Lakatos Lászlóra. A Rubeola fiatal, lendületes évek óta együtt játszó csapat, aki ellen hazai pályán is megszenvedtünk, szerencsére a fordulópontokból mi jöttünk ki jobban – zárta Baksa Csaba.