A Hübner Nyíregyháza BS néhány napon belül elszenvedett két vereség, személyi változás és hosszú utazás után Körmenden folytatta a férfi kosárlabda NB I/A-s bajnokságot. Mint ismert, a héten távozott Pethő Ákos vezetőedző helyett Szollár Gergő és Alberto Ona készítette fel a nyolc fordulót követően nyeretlen csapatot a vasárnap esti mérkőzésre. Az edzőpáros nem számíthatott Marek Dolezajra és Bazsó Brúnóra, a keret többi tagja viszont bevethető volt és várta, hogy bizonyítson a nemzetközi kupában is szereplő vasi együttes ellen.

Fiatal összetételű nyíregyházi kezdőcsapat tetszetős támadással kezdett, Jordan Williams passza után Darius Perry ziccerezett. Sajnos a következő hét percben nem láthattunk Blue Sharks-mezőnykosarat...

Nem segített a mieink helyzetén, hogy a faulthatár egészen máshol volt meghúzva a két gárdának. A Körmend agresszív védekezése mellett jóformán dobóhelyzetig sem jutottak a Cápák, míg a hazaiak sorra leindították ellenfelüket. A vendéglátó első negyedben mutatott dobóformája még úgy is extrának számít, hogy a Hübner bőven hagyott üres lehetőséget.

DeMarco Dickerson jól szállt be a játékba, nagy zsákolása mellett is a legtöbb pozitívum az ő nevéhez fűződik, egyébként nagyítóval kellett keresni azokat a momentumokat, amikbe kapaszkodhatott a Blue Sharks. Idővel Perry is be-betalált, ám az eladott labdákkal végig meggyűlt a baja a nyíregyháziaknak és védekezésben is rengeteget hibáztak.

A második félidőben már csak a különbség volt a kérdés, de legalább azt jó volt látni, hogy a vendégek kapartak a különbség csökkentéséért.

Bőven van munka a nyíregyháziak előtt: a vezetőségnek meg kell találnia az új vezetőedzőt, a csapatnak pedig azon kell dolgoznia, hogy minél előbb kijöjjön a mentális és lelki gödörből. A Blue Sharks jövő pénteken az Alba Fehérvárt fogadja.

Kosárlabda: férfi NB I/A, 9. forduló

Egis Körmend–Hübner Nyíregyháza BS 93–76 (35–12, 22–12, 18–20, 18–32)

Körmend, v.: Praksch, Söjtöry, Kapusi.

Körmend: Chambers 16/6, Mitchell 20/12, Ferencz 12/6, Moore 22/3, Omenaka. Csere: Cakarun, Durázi 6/3, Kiss M. 5/3, Herczeg, Balogh 8, Parrish 4/3, Doktor. Vezetőedző: Andonisz Konsztadinidesz.

Nyíregyháza: Kass 4, Perry 21/6, Fazekas, Mokánszki 2, Williams 16. Csere: Kiss B. 2, Dickerson 22/3, Henderson 7, Szobi 2, Vaskó. Megbízott edző: Szollár Gergő.

A mérkőzés alakulása. 4. perc: 11–2, 8. p.: 25–5, 12. p.: 41–14, 20 p.: 57–24, 27. p.: 67–40, 30. p.: 75–44, 33. p.: 82–58, 36. p.: 84–62, 39. p.: 87–71.