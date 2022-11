Rövid hetet hosszú követett a Kisvárda Master Goodnál. A szabolcsiak múlt hétfőn, majd pénteken is pályára léptek az NB I.-ben, azóta viszont a szombati, Puskás Akadémia elleni rangadóra készülhettek. A Várda nem tud teljes kerettel elutazni, ám Török László vezetőedző nem aggódik amiatt, mert változtatnia kell a csapat összeállításán.

– A mezőkövesdi mérkőzésen Leoni izomsérülést szenvedett, rá már nem számíthatunk az ősszel hátralévő mérkőzéseken, továbbá Hindrich Ottó keze eltört a keddi edzésen, hat hétig gipszet kell viselnie – árulta el a szakember. – Artem Odincov kerül előtérbe, akit nyugodt szívvel be tudunk állítani. Nagyon jól kezelte, hogy a fiatalszabály miatt háttérbe szorult, előtte remekül teljesített a nemzetközi kupában, végig nagyszerűen edzett, megérdemli a lehetőséget. Kisebb-nagyobb sérülések vannak másoknál, ez természetes ennyi hét után, de a keretünk megvan, hogy változtassunk.

A Kisvárda nincs rossz formában, ugyanakkor a Vasas elleni bajnoki- és a mosonmagyaróvári kupasiker mellett a kecskeméti és a mezőkövesdi döntetlent is lehet bánni, mindkét mérkőzésen jó esély volt ugyanis a győzelemre. Az aktuális ellenfél Puskás Akadémia épp most került rosszabb formába. A Ferencváros elleni vereség kalkulálható volt, és az Újpest vendégeként elért iksz miatt sem feltétlen kell szégyenkezni, a két meccsen viszont összesen hét gólt kapott Hornyák Zsolt csapata, ami korábban nem volt jellemző.

– Összességében azért kiegyensúlyozottan szerepel az ellenfelünk – szögezte le a tréner. – Az utóbbi meccseken valóban sok gólt kaptak, ez egyszerűen így jött ki. Az ellenfelek is felkészülnek, találhattak gyenge pontot. Ez legyen az ő problémájuk. Nálunk októberben egyéni és csapatszinten is voltak jó teljesítmények, ezt szeretnénk folytatni a Puskás Akadémia ellen is.

Érdekesség, hogy a két csapat legutóbbi nyolc összecsapásából egyiket sem nyerte meg a mindenkori hazai együttes. Az augusztusi találkozót nemzetközi kupameccs után várta a Várda, akkor fáradtan sikerült 1–1-re menteni a mérkőzést. Bízunk benne, hogy a sorozat nem szakad meg szombaton és ezúttal is pontot szereznek a vendégek.

Labdarúgás: NB I., 14. forduló

Szombat, 17.00: Puskás Akadémia–Kisvárda Master Good