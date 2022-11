A papírforma alapján kötelező győzelem előtt állt a Nyíregyháza Spartacus, ám az elmúlt hetekben sem feltétlenül a tabellán elfoglalt aktuális helyezés határozta meg a piros-kékek meccseit. Emiatt az utolsó előtti Kozármisleny ellen sem lehetett tutira menni, nehéz mérkőzésre számíthattak a drukkerek.

A szerda kora délután Sényőre kilátogató szurkolók közül csak azok élvezhették az első fél órát, akik a kispadok felőli oldalon sütkéreztek a nap sugaraiban. A pályán látottak aligha nyűgözték le őket.

A Kozármisleny irányította a játékot, sokat birtokolta a labdát és türelmesen építgette a támadásait, ám semmilyen veszélyt nem jelentett a Nyíregyháza kapujára. A Szpari a félidő utolsó tizenöt percére ébredt fel, bal oldalt Deutsch Bence passzaiból több helyzet alakult ki, míg Baki Ákos szabadrúgás után fejelt mellé centikkel – a hazaiak könnyen megszerezhették volna a vezetést a szünetig.

A Spartacus jó támadással kezdte a második félidőt, 23 másodperc alatt el is jutott helyzetig, gól helyett azonban tizenegyest harcolt ki Pataki Bence, a büntetőt Novák Csanád értékesítette (1–0).

A hazaiak nem vettek vissza, Gajág Gergő ismét csak sárga lapot érően tudta megállítani a fiatal Patakit. Huszák Géza azonnal felhívta az övéi figyelmét, hogy ne nyugodjanak meg. A vendégek így is egyenlíthettek volna, de Bartha László ziccerét Nagy Sándor bravúrral védte. A rutinos kapus a 82. percben is megvillant, míg társai elsősorban kontrából igyekeztek veszélyeztetni. Az utolsó másodpercekben Kovács Ádám sikerrel is járt egy ellentámadásból (2–0), így a Spartacus küzdelmes mérkőzésen, de megérdemelten győzött.

A Szpari nem sokat pihenhet, hiszen vasárnap újabb bajnokit játszik, nem is akármilyet: a DVTK elleni derbit Miskolcon rendezik meg a 17. fordulóban.

Labdarúgás: NB II., 16. forduló

Nyíregyháza Spartacus–Kozármisleny 2–0 (0–0)

Sényő, 250 néző. Vezette: Nagy Norbert (Csatári Tibor, Punyi Gyula).

Nyíregyháza: Nagy S. – Szokol, Gengeliczki, Baki, Deutsch B. – Sigér Á., Csősz (Márkus, 73.) – Pekár (Kovács Á., 73.), Pataki (Farkas B., 90.), Pantovics (Gresó, 64.) – Novák Cs. (Szerető, 90.) Vezetőedző: Huszák Géza.

Kozármisleny: Lékai – Beke P., Gajág, Horváth D., Turi – Tölgyesi, Kosznovszky (Nagy E., 70.), Vajda R. – Bartha (Károly, 80.), Kulcsár K. (Tóth Z., 70.), Kotroczó (Guth, 70.). Vezetőedző: Szekeres Zoltán.

Gól: Novák Cs. (47. – 11-esből), Kovács Á. (90+2.). Kiállítva: Gajág (55.).

Percről percre

47. perc: szép akció végén a 16-oson belül Gajág kézzel sodorta el a labdát Pataki elől. A védő sárga lapot kapott. Novák a bal alsóba lőtte a 11-est. 1–0

55. perc: Pataki nagy sprint után elvitte volna a labdát Gajág mellett, azonban a védő a 16-os előterében fellökte a támadót, ezért megkapta a második sárga lapját.

90+2. perc: vendégszabadrúgás után kontrázott a Spartacus, Farkas indítását Kovács érte el egy védő és a kapus szorításában, majd 14 méterről az üres kapuba gurított. 2–0

A forduló további mérkőzései: Soroksár–Dorog 2–1 (1–0), Siófok–Békéscsaba 2–2 (2–0), Csákvár–DVTK 0–3 (0–2), Ajka–MTK (16 óra), Haladás–Budafok, ETO FC Győr–Mosonmagyaróvár (17 óra), Kazincbarcika–Szeged (17.30), Pécs–Gyirmót, Tiszakécske–Szentlőrinc (18).